Op zoek naar nieuwe denkvormen door nieuwe manieren van vertellen

Kan performance een vorm van denken zijn? Volgens 150 filosofen, kunstenaars en theaterwetenschappers wel. Deze week laten zij zich horen en zien in Amsterdam op de biënnale van de ­internationale werkgroep Performance Philosophy. Het vierdaagse evenement is een combinatie van een onderzoeksconferentie en een performance festival. De – nogal grootse – inzet van performance philosophy: nieuwe werelden creëren door ons denken in nieuwe vormen te gieten. Hoe werkt dat?

Het is makkelijker om te zeggen hoe het níet werkt. Filosofielezingen hebben vaak een traditionele vorm: een filosoof legt iets uit, het publiek zit braaf op stoeltjes en luistert. “Dat is bij performance philosophy niet de bedoeling”, zegt politiek filosoof Ivana Ivkovic, een van de organisatoren van het evenement.

Ivkovic: “Tomaten gooien was toen de manier om verandering te eisen, maar hoe werkt dit vijftig jaar later? Wat zijn de tomaten van nu? Om die vraag te beantwoorden, zetten we deze week filosofen op de zeepkist.”

Het thema van deze biënnale is ‘Intervention! Intoxication?’ De achterliggende vraag is: kunnen met interventies nieuwe ideeën worden gecreëerd? Als voorbeeld van zo’n interventie wordt verwezen naar ‘Aktie Tomaat’, die vijftig jaar geleden plaatsvond. Daarbij gooiden een aantal Amsterdamse toneelschoolstudenten tomaten naar acteurs bij de première van ‘De Storm’ van Shakespeare. De actie was bedoeld als kritiek op de toneelwereld. Toneel richtte zich op het vermaken van de elite, vonden de studenten, in plaats van voor maatschappelijk engagement te zorgen.

Zo speelt een dialoog tussen ouder en kind met het idee dat op evenementen voor volwassenen ook altijd de volwassenen aan het woord moeten zijn. En een lezing zonder papier of met een publiek in beweging met de vraag wat een lezing behoort te zijn.

Performance philosophy is meer dan een filosofielezing in een kunstzinnig jasje gieten. Ivkovic: “We proberen afstand te nemen van voorgebakken ideeën over gedragscodes en grenzen. Academisch en niet-academisch worden met elkaar gecombineerd, verschillende disciplines door elkaar gegooid en traditionele rollen opgeschud.”

Net zoals bij de kunstvorm performance wordt gebruikgemaakt van theatrale, muzikale en beeldende elementen. “Ik hoop dat door nieuwe vormen van vertellen ook nieuwe vormen van denken ontstaan”, vervolgt Ivkovic. Die nieuwe vertelvormen lopen sterk uiteen. Zo zijn er bijvoorbeeld audio-essays: essays met interviewfragmenten, muziek of ander geluid. Er zijn dialogen tussen ouder en kind op het podium. En lezingen waar geen papier aan te pas mag komen of gecombineerd met re-enactment en performance.

Breken

Performance philosophy hoopt dat er, door te breken met de standaard vertelvormen, ruimte in ons hoofd ontstaat om nieuwe denkwegen te bewandelen. Dat door te breken met de bestaande vertelstructuren, er ook gebroken kan worden met andere structuren. Daarbij is de inzet wederom groots. Het gaat om álle structuren die aanwezig zijn in de instituten van deze tijd: onze werkplekken en scholen, hoe we politiek bedrijven, maar ook de dominante structuren in de samenleving. Zoals economisch denken, uitsluiting van groepen in de samenleving en het idee dat menselijke rationaliteit ons verheft boven alle andere levensvormen en dingen.

Dramaturg en curator Ingrid Vranken raakt in haar ‘performance lecture’ aan dat laatste idee. Ze houdt een lezing over het samenzijn van mensen en planten. De planten in de ruimte zijn daarbij verantwoordelijk voor het performance-gedeelte. Eerder plakte ze bio­sensoren op de bladeren. De frequentiewisselingen in de bladeren ­waren, dankzij lichtkunstenares Vinny ­Jones, aan lampen gekoppeld. Het gevolg: de planten reguleerden het licht in de ruimte. Als de techniek het toestaat, doet Vranken dat vrijdag weer. Anders bedenkt ze iets anders actiefs voor de planten.

Vranken wil laten zien dat er in planten, hoe stil ze ook zijn, van alles gaande is. “Planten staan ver van mensen af, waardoor we ze vaak als voorwerpen in plaats van als levende organismen zien”, zegt ze. “Door de aanwezigheid van planten duidelijker zichtbaar te ­maken, verandert dat beeld hopelijk.”