Een pelgrim op weg naar Santiago de Compostela voelt wind in zijn gezicht, stof van de droge Spaanse vlaktes in zijn longen en kou uit de bergen op zijn botten. Maar toen Rudy van der Aar (26) drie jaar geleden voor zijn eerste bedevaart naar Mekka ging, hoorde hij slechts het ronken van vliegtuigmotoren. Europa schoot in enkele uren onder hem voorbij en in een touringcar reed hij van Jeddah naar de heilige stad. "Ik voelde me een toerist. Ik miste de fysieke en mentale moeite die bij een bedevaart hoort."

Samen met zijn vriend Mohammed Kechouh (27) besloot hij het daarom anders te doen. De afgelopen winter fietsten zij in twaalf weken op een houten fiets van Maassluis naar Mekka. Onderweg logeerden ze zoveel mogelijk bij mensen thuis. Het was een persoonlijke pelgrimstocht, maar ook een manier om aandacht te vragen voor duurzaamheid. Duizenden thuisblijvers volgden via Facebook hun tocht door regen, sneeuw en woestijn. Kechouh: "Als je moeite doet, is het zoeter als je iets bereikt. Bij aankomst voelde ik een intens gevoel van dankbaarheid."

Ook Van der Aar en Kechouh ontkwamen er uiteindelijk niet aan van Cairo naar Jeddah te vliegen. Maar het laatste stuk stapten ze gewoon weer op de fiets, ondanks waarschuwingen die ze van Egyptenaren kregen. Van der Aar: "Het bleken vooroordelen. Toen we langs de snelweg van Jeddah naar Mekka werden aangehouden dacht ik: nu gaan ze ons oppakken. Maar ze waarschuwden alleen dat het gevaarlijk was. En in Mekka wilde de beveiliging vooral selfies met ons maken."

Jaarlijks reizen miljoenen moslims van over de hele wereld af naar Mekka voor de grote en kleine bedevaart (hadj en umrah). Op het vliegveld in Jeddah is een speciale landingsbaan voor de pelgrims en pendelbussen brengen hen direct naar Mekka. Pelgrims die het anders doen en per voet of fiets naar Mekka reizen zijn, voor zover na te gaan, op twee handen te tellen.

Van der Aar, die een Indonesische achtergrond heeft, woont in Hoofddorp, studeerde culturele en maatschappelijke vorming en werkte bij een paddestoelenkwekerij. Kechouh, Marrokaanse achtergrond, woont in Maassluis, studeerde communicatie en werkte onder andere als scriptiecoach en in de haven. De twee ontmoetten elkaar in 2011 tijdens een conferentie voor Europese, jonge moslims van de internationale vredesorganisatie Initiatives of Change. Weer terug in Nederland werkten ze onder andere samen aan een initiatief om moskeeën in Den Haag te vergroenen.

Verspilling tegengaan

Van der Aar raakte bij zijn vorige umrah gedeprimeerd van al het afval op de heilige berg bij Mekka, de Jabal al Nour. In de moskee las hij het boek: 'Green Deen, what Islam teaches about protecting the planet'. "Ik was al veel bezig met klimaat- en milieuproblemen. Door dat boek realiseerde ik me dat de islam ook antwoorden heeft op die problemen. We hoeven er alleen maar praktisch naar te handelen." Reinheid, het tegengaan van verspilling, matigheid, het zijn allemaal onderwerpen waar de islam op ingaat. Van der Aar bad: "Laat mij op een duurzame manier hier in Mekka terugkomen."

Toen ze van elkaars plannen hoorden waren de Deen Travellers - deen is Arabisch voor geloof - geboren. Eind oktober stapten ze op hun fiets. Een houten fiets. Een gouden greep, zo blijkt uit de vlogs. Overal waar ze stopten kwamen mensen nieuwsgierig kijken. Van der Aar: "Dan heb je gelijk een startpunt voor een gesprekje." Eén nadeel: de fiets had maar twee versnellingen. Kechouh: "In Duitsland heeft een fietsenmaker de ketting langer gemaakt. Zo kwamen we toch de bergen door."

In Mekka begonnen ze een opruimactie bij de heilige berg Jabal al Nour, waar de profeet zijn eerste openbaring kreeg

