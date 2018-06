Oostenrijk sluit zeven radicale moskeeën

In Oostenrijk zijn de eerste klappen gevallen in verband met de ‘islamwet’. Vanochtend kondigde de rechts-conservatieve regering aan dat zeven moskeeën in het land worden gesloten. Nog eens veertig imams moeten vrezen dat ze het land worden uitgezet. Bondskanselier Sebastian Kurz liet tijdens een persconferentie weten dat er in Oostenrijk “geen plaats is voor parallelle maatschappijen, politieke islam en radicalisme”.

In 2015 nam het Oostenrijkse parlement op initiatief van Kurz, destijds minister van buitenlandse zaken, een wet aan die de financiering van godsdienstige gezelschappen vanuit het buitenland verbiedt. De islamwet verplicht religieuze groepen ook ‘een positieve grondhouding ten opzichte van Oostenrijk te hebben’. Met het aantreden van de nieuwe regeringscoalitie van de conservatie ÖVP en de rechts-populistische FPÖ afgelopen december, heeft de omstreden wet momentum gekregen. Vicekanselier Heinz-Christian Strache van de FPÖ verklaarde dan ook dat dit ‘slechts het begin’ is.

Een van de gesloten moskeeën staat onder leiding van de extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. In Nederland wordt deze organisatie in verband gebracht met de protesten bij het Turkse consulaat in Rotterdam vorig jaar.

Salafisten

De andere zes gebedshuizen vallen onder een Arabische geloofsgemeenschap, die in zijn geheel wordt verboden. De vertegenwoordigers van deze organisatie zouden zich inlaten met salafisten. Omdat dit niet te rijmen zou zijn met de positieve grondhouding die de islamwet voorschrijft, moeten de moskeeën nu hun deuren sluiten.

Naast de permanente sluiting van de gebedshuizen, wil Kurz dat zeker veertig imams het land worden uitgezet omdat zij geld vanuit het buitenland ontvangen. De geestelijken, die nog in beroep kunnen gaan tegen het besluit, zijn gelieerd aan ATIB, een Turkse vereniging die nauwe banden onderhoudt met de Turkse religieuze overheidsorganisatie Diyanet. ATIB kwam eerder in opspraak in Oostenrijk nadat er beelden op internet verschenen van kinderen die in een moskee in Wenen in militaire uniformen achter een Turkse vlag aan marcheerden. Ze beeldden hiermee de Slag om Gallipoli tijdens de Eerste Wereldoorlog uit, die door de Turken werd gewonnen.

Vanuit Turkije klonk direct felle kritiek op de maatregelen van de Oostenrijkse regering. Ibrahim Kalin, presidentieel woordvoerder in Ankara, reageerde dat de acties het gevolg zijn van een ‘islamofobe, racistische en discriminerende golf’ in Oostenrijk. Volgens de zegsman is het een poging om moslimgemeenschappen te treffen voor politiek gewin. Oostenrijk telt ruim 600.000 moslims op een bevolking van 8,8 miljoen inwoners. Het merendeel van de islamitische minderheid is van Turkse komaf. In Oostenrijk zijn in totaal 260 imams actief.