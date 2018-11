Ook Spaanse kerk erkent ­misbruik door geestelijken

“De kerk erkent openlijk misstanden van verschillende aard en is vastbesloten deze uit te roeien”, zei Ricardo Blázquez, voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie, vandaag.

Vorige maand onthulde de krant El País dat misbruik door ­katholieke geestelijken stelselmatig werd verhuld. De meerderheid van de zeventig Spaanse bisdommen houdt de afwikkeling van misbruikzaken in eigen hand. Slechts drie bisdommen vertelden de krant dat ze misbruikzaken doorspelen naar justitie.

Topje van de ijsberg?

In de afgelopen drie decennia zijn 33 Spaanse geestelijken veroordeeld voor het misbruiken van 80 minderjarigen. Hoe groot het misbruik in werkelijkheid is, is niet te zeggen.

Spanje telt zo’n 18.000 priesters op 23.000 parochies. Van de bijna vijftig miljoen Spanjaarden is ruim 70 procent rooms-katholiek. Twee maanden geleden lieten nieuwe cijfers in Duitsland zien dat daar in zeventig jaar tijd bijna 3700 gevallen van misbruik hebben plaatsgevonden. In augustus maakte justitie in de Amerikaanse staat Pennsylvania bekend dat minstens driehonderd geestelijken in die staat zich in zeventig jaar tijd zich aan minstens duizend slachtoffers vergrepen. Afgaand op die cijfers kan het niet anders dan dat het seksueel misbruik in Spanje groter is dan die 33 daders en 80 slachtoffers.

Hoe de kerk in Spanje de misstanden wil uitroeien, maakte Blázquez niet duidelijk.

Komend voorjaar roept paus Franciscus de voorzitters van alle bisschoppenconferenties ter wereld naar het Vaticaan voor een top over de aanpak van het misbruik.