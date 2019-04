Ook niet-christelijke clubs welkom op kerkcampus van PKN

Met die aanpassing kon het landelijk PKN-bestuur vandaag instemmen met de plannen van het dagelijks bestuur. Bedoeling was de nieuwe kerkcampus te beperken tot christelijke organisaties, maar landelijke kerkbestuurders vinden dat niet van deze tijd. Met name de interesse van de SGP en de ChristenUnie had de wenkbrauwen doen fronsen. Synodeleden spraken van ‘een klein-Jeruzalem’ en ‘een nieuwe zuil’.

“We moeten oppassen dat de campus een christelijk erf wordt. De kerk heeft alleen toekomst als ze zich verbindt met anderen”, zei de Amsterdamse ouderling Anna Verbeek. Een meerderheid van de 57 synodeleden stemde dat ook andere organisaties en bedrijven een plek kunnen krijgen. Maar die moeten wel ‘waardengedreven’ zijn, achter de christelijke uitgangspunten staan.

Van groot enthousiasme is ook op andere punten geen sprake. Het dagelijks bestuur kreeg groen licht om de plannen verder uit te werken, maar de vertegenwoordigers van de plaatselijke PKN-kerken vroegen nadrukkelijk ruimte om op een volgende vergadering in november de kerkcampus alsnog af te blazen. Ze waarschuwden dat die vooral geen ‘prachtig en architectonisch fantastisch’ gebouw moet worden, maar sober van opzet dient te zijn. Ze wezen erop dat kerkleden het dienstencentrum in Utrecht nu al ervaren als ‘te ver weg’ en ‘te duur’. Plaatselijke kerken kampen met leegloop en financiële problemen en zij moeten wel kunnen blijven begrijpen wat er landelijk gebeurt, zeker met zo’n project als een kerkcampus.

Met panels van kerkleden wordt de komende tijd geprobeerd draagvlak te creëren voor de campus.

De scepsis gehoord hebbend, zei de jonge Baarnse dominee Martin van Dam dat de kerk zich niet te klein moest maken. “Het lijkt wel alsof we aan een complex lijden dat we niks kunnen. Dat is geen voorbeeld voor plaatselijke gemeenten. We hebben meer filialen dan Albert Heijn!”

