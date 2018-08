Ook in Ierland spreekt de paus zich uit over de ‘cultuur des doods’ binnen de kerk

Na de vele woorden die er over het seksueel misbruik in de katholieke kerk zijn gesproken, moeten nu ook daden volgen. Met die woorden riep de Ierse premier Leo Varadkar paus Franciscus vandaag op stevig op te treden tegen het seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken. “De wonden zijn nog steeds open en er moet nog veel gebeuren om de slachtoffers gerechtigheid te brengen.”

Paus Franciscus kwam vanochtend aan in Ierland, voor een bezoek van 32 uur. Het bezoek vindt plaats in de context van de rooms-katholieke Wereldgezinsdagen die deze week in Ierland worden gehouden, maar wordt geheel overschaduwd door nieuwe misbruikschandalen die in de afgelopen tijd naar buiten kwamen. Eerst was er een paar duizend pagina’s tellend rapport over seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken in Chili. Daarna volgde het terugtreden van de prominente Amerikaanse aartsbisschop en kardinaal Theodore McCarrick wegens aanhoudende beschuldigingen van misbruik. En toen publiceerde justitie in de Amerikaanse staat Pennsylvania een schokkend rapport waaruit bleek dat in de loop van zeven decennia minstens 300 priesters zich hadden schuldig gemaakt aan misbruik van minstens 1000 minderjarigen. Terugkerend patroon: hoge rooms-katholieke geestelijken wisten ervan, maar keken de andere kant op of dekten het misbruik toe.

Ook de Ierse president Michael D. Higgins – met wie de paus kort na aankomst in Dublin een gesprek achter gesloten deuren had – stelde het misbruik aan de orde

In de eerste van zes toespraken die Franciscus in Dublin houdt, zei hij vandaag dat het terecht is dat er grote verontwaardiging is ontstaan over het feit dat “geestelijke autoriteiten hebben nagelaten op toereikende wijze te reageren op deze walgelijke misdrijven”.

Pijn en schaamte Franciscus zei niet te kunnen voorbijgaan aan het misbruik van jongeren door "leden van de kerk die verantwoordelijk waren voor hun onderwijs en bescherming". Hij sprak over een "bron van pijn en schaamte voor de katholieke gemeenschap". In de toespraak echode de woorden door uit de brief die Franciscus eerder deze week aan alle rooms-katholieke gelovigen stuurde. Daarin sprak hij zich hard uit over de 'cultuur des doods' die het seksueel misbruik en het toedekken ervan heeft mogelijk gemaakt. Die cultuur, aldus Franciscus, moet worden uitgeroeid. Maar net zoals hij in die brief niet meldde hóe dat zou moeten gebeuren, sprak hij zich in Dublin niet uit over de maatregelen die hij denkt te gaan treffen. Op diverse plekken in de stad werd gedemonstreerd tegen de kerk. Ook daar stonden telkens de mis­bruik­schan­da­len centraal. Ondanks de schaduw die over het bezoek aan Ierland hangt, blijkt ook in Dublin dat paus Franciscus grote populariteit geniet onder rooms-katholieke gelovigen. Duizenden mensen stonden langs de kant van de weg om de kerkvorst toe te zwaaien. Tegelijkertijd werd er op diverse plekken in de stad gedemonstreerd tegen de kerk. Ook daar stonden telkens de misbruikschandalen centraal.

