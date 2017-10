Mijn vrouw en kinderen waren lief voor me. Buurtgenoten zwaaiden naar me en staken hun duim omhoog als ze me zwijgend op de bank zaten zitten.

Ik koesterde de stilte in mij en dacht aan Blasius, de beschermheilige van lijders aan keelziekten.

Na een dag werd ik nog zieker en kwam ik bijna mijn bed niet meer uit. Langzaam maar zeker raakte ik verdwaald in een koortsig schemergebied. Voor ik het wist liep ik door het gebouw van Radio Vaticana, de radiozender van de paus. Het was er een drukte van belang.

Bijna gewichtloos liep ik door een lange gang waar geen einde aan leek te komen. Aan weerszijden bevonden zich kantoren. Dat kon ik zien, want de deuren stonden open. In al die kantoren zaten mensen achter de microfoon. Ze spraken de meest uiteenlopende talen. En ik verstond ze allemaal.

Twee seconden

Eenmaal weer wakker wist ik waarom ik dit gedroomd had. De week ervoor was ik echt in het gebouw van Radio Vaticana geweest. Het was er verontrustend stil en verlaten. Ik had een afspraak met iemand. Die liet even op zich wachten en op zoek naar een automaat waar ik een flesje water kon kopen, dwaalde ik door de gangen die aanvoelden als de bloedvaten van een lichaam waarvan een voor een de functies uitvielen.

Ik hou van Radio Vaticana, al is het alleen maar om de Latijnse mis die elke dag om half acht 's ochtends wordt uitgezonden. Ik luister er graag naar. Het liefst in het donker als mijn huisgenoten nog slapen. Een levensteken uit een parallelle wereld. Ik hoor dan - meen ik - de klokken van de Sint-Pieter en ben in Rome. Maar nu gaat het verhaal dat het niet zeker is of Radio Vaticana die mis wel blijft uitzenden. De zender is opgegaan in een soort 'superministerie' van de Media en de toekomst van mijn geliefde radiostation kan wel eens ongewis zijn.

Ook in het Vaticaan rukken de 'nieuwe media' op. Op Facebook verschijnen er nu korte filmpjes waarin onder meer verslag wordt gedaan van de activiteiten van de paus. De radio hoeft niet meer aan.

Iemand vertelde mij dat er laatst een filmpje te zien was geweest over een Algemene audiëntie waar de paus de gelovigen had toegesproken over een onderwerp dat ik alweer vergeten ben. Er hadden tienduizenden mensen naar gekeken. Uit metingen bleek later dat zij in overgrote meerderheid alleen de eerste TWEE - ik herhaal - de eerste TWEE seconden van het filmpje gezien hadden. Je zou uit wanhoop de beschermheilige van het internet Isidorus van Sevilla - hij schreef ooit de eerste encyclopedie, vandaar - willen aanroepen hier iets aan te doen.