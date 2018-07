Ook geestelijke hulp voor jongens in Thaise grot: meditatie

De afgelopen tien jaar bracht hij voor een groot deel mediterend door in een bergklooster in het noorden van Thailand, en in de grot is hij blijven mediteren, zo heeft hij in een boodschap aan de buitenwereld laten weten. In ieder geval een deel van de jongens doet mee.

Het is gissen hoe dat er precies uitziet, maar de technieken die je in Thaise kloosters leert, kunnen nu goed van pas komen, zegt Ted van Rijt, mindfulness-trainer bij het Han Fortmann Centrum in Nijmegen. “In het Westen zijn we geneigd te denken dat boeddhistische monniken bij het mediteren proberen weg te zweven van de werkelijkheid. Het gaat juist om het omgekeerde: niét wegkijken, niet met je hoofd ergens anders zitten.”

Zoals een christen bij dit soort catastrofes aan het bidden gaat, zo richten veel Thai nu hun gedachten op de boeddha

Net als bij de mindfulness zoals die in Nederland wordt gepraktiseerd, leren monniken om dat wat hen bezighoudt voor zichzelf te omschrijven. Van Rijt: “En om dan te zien: dit is maar iets dat me nu overkomt. De angst, de honger, de uitputting, het zijn verschijnselen die je kunt benoemen en beter maar van een afstandje kunt bekijken. Zodat je ziet dat angst niet in je zit, en dat je zelf invloed hebt op hoezeer je je erdoor van de wijs laat brengen.”

Hulp van buiten In theorie dus. Want van buitenaf is het natuurlijk makkelijk praten. Van Rijt: “In zo’n grot zal dat vast niet allemaal lukken. Maar dat de coach hier jaren in heeft getraind, dat moet helpen." Spirituele hulp komt ook van buiten de grot, zegt Sander Khemadhammo, leraar in een Thaise tempel in Afferden, tussen Nijmegen en Tiel. Thailand telt miljoenen boeddhisten, en zoals een christen bij dit soort catastrofes aan het bidden gaat, zo richten veel Thai nu hun gedachten op de boeddha. Khemadhammo: “Je kunt boeddha of andere leraren vragen dat de jongens vrij mogen worden van hun nood. De coach en de voetballers kunnen dat ook doen, en daar geestelijke steun uit putten. De gedachte dat er iemand ooit zo verlicht is geweest als hij, geeft kracht.” Dat Ekapol inmiddels uit het klooster is getreden, zullen zijn boeddhistische broeders en zusters hem niet kwalijk nemen. Van Rijt: “Het is juist vrij gebruikelijk voor Thaise jongemannen: na een paar jaar monnik te zijn terugkeren in het alledaagse leven. De maatschappij heeft daar voordeel van, is het idee. Zo raakt de maatschappij in zekere zin doorkneed met die meditatieve mentaliteit.”

