Ook de inwoners van de Syrische stad Douma verdienen een necrologie

Dat was prettig, want ik had nog nooit van hem gehoord. Hij bleek de eerste atleet te zijn die de mijl binnen de vier minuten liep. Het stuk begint als volgt: "Op de ochtend van 6 mei 1954, een donderdag, deed Roger Bannister, 25, een student medicijnen uit Londen, zijn gebruikelijke dienst in St. Mary's Hospital en nam vroeg in de middag de trein naar Oxford. Hij lunchte met een paar oude vrienden en ontmoette toen zijn hardloopvrienden Christopher Chataway en Chris Brasher. Als lid van een amateur-all-star-team, waren ze in training voor een wedstrijd tegen de universiteit van Oxford."

Een pakkend begin. Dat ene woordje doet het 'm al: 'donderdag'. En die trein vroeg in de middag. De rest is geschiedenis. Zo'n 1200 toeschouwers zagen op die 6de mei 1954, in het Iffley Road Stadium van de universiteit van Oxford, Bannister de mijl lopen in 3:59,4. Hij brak zo - in de woorden van de journalist van The New York Times - een "mystieke barrière en zorgde voor een bepalend moment in de sportgeschiedenis."

Jaloezie Na het lezen van dit overlijdensbericht kon ik gevoelens van jaloezie niet onderdrukken. Jaloers op het leven van Bannister, 88 jaar oud geworden, een gerespecteerd medicus en wereldberoemd om dat ene kunstje. Maar ook jaloers op het stuk dat na zijn dood over hem verscheen. Engelse en Amerikaanse kranten zijn er meester in om bekende en minder bekende doden met taal 'af te leggen' en daarbij de delicate balans te bewaren tussen een eerbetoon en een getrouwe biografie van de overledene. Het stuk eindigt met het moment waarop de tijd van Bannister bekend werd gemaakt. De omroeper van dienst maakte een lange aanloop naar dat nieuwe record. Het was een Engels record, een Brits record en zo ging hij nog even door, eindigend met: "De tijd was 3: .." En dan volgt die schitterende laatste zin van het stuk: "The roar of the crowd drowned out the rest." Een nieuwsbericht verandert langzaam maar zeker in een necrologie U weet misschien dat een krant vooruitloopt op de dood van terecht bekende Nederlanders en buitenlanders en, voor het geval het zover is, alvast een doodsbericht laat maken. Dat heeft iets oneerbiedigs. Je denkt iemand door het schrijven daarvan toch een beetje dood. Hij of zij leeft zelf nog in de tegenwoordige tijd, maar voor jou is zijn leven al voltooid verleden.