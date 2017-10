Ooit rechtvaardigde ook ik mijn eigen haat door die als Gods haat te zien

Het lijkt bizar, maar dit apocalyptische gevoel zit diep verankerd in de Amerikaanse psyche ('apocalyps' verwijst naar het bijbelboek Openbaring waarin het einde van de wereld wordt beschreven). Neem Steve Bannon, de invloedrijke, slecht geschoren Trump-fluisteraar. Zijn grote doel is om 'de staat te vernietigen'. Er moet chaos komen waaruit de VS nieuw kan oprijzen.

Lees verder na de advertentie

Waarom zijn de VS zo vatbaar voor apocalyptisch denken?

Deze overtuiging dat de wereld ten onder moet gaan, is een belangrijk geloofspunt van de conservatieve gelovigen die zichzelf 'evangelicalen' noemen. Ik heb het warempel zelf ook geloofd. Elke dag verwachtte ik dat de zon 'zwart als een haren zak' zou worden, het begin van 'een grote verdrukking' waaraan alleen de uitverkorenen zullen ontsnappen. Op de rokende puinhoop van de aarde, waaruit alleen nog de witte botten van zondaars steken, zou Christus zijn rijk vestigen. Dit scenario wordt geromantiseerd in de boekenserie 'Left Behind' van Tim Lahaye, waarvan in de VS niet minder dan 65 miljoen exemplaren zijn verkocht.

Nonchalant Voordat het beter wordt, zal God het slechter maken. Deze pessimistische houding verklaart de haast nonchalante manier waarop president Trump met de klimaatverandering en het gevaar van een kernoorlog omgaat. Want als de ondergang van de wereld toch onvermijdelijk is en zelfs goed, want Gods wil, waarom zou je dan je best doen om die te voorkomen? Dit verklaart ook waarom Amerika ondanks zijn enorme invloed op het Midden-Oosten daar maar geen vrede bereikt. In Israël zal volgens de evangelicale interpretatie van de Bijbel de laatste oorlog op aarde plaatsvinden, de slag bij Armageddon. President Trump (met veel Republikeinen) denkt het misschien niet zo bewust, maar de situatie moet juist slechter worden. Dus stuurt hij een ambassadeur die de Palestijnen tegen de haren instrijkt. Je hoeft geen groot psycholoog te zijn om te zien dat zoveel haat wel moet voortkomen uit zelfhaat In dezelfde trant wil hij de internationale hulp terugschroeven, wat de kans op conflicten in de wereld vergroot, en geeft hij prioriteit aan de verkoop van wapens (laatst voor 110 miljard dollar aan Saoedi-Arabië). Vrede is niet de bedoeling.