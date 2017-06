Ongelovige buren krijgen suikerfeestgoodiebags

Wildeman en zijn vrouw zijn de enige moslims in hun huizenblok van achttien huizen. De buren keken even verbaasd toen Wildeman met het snoep op de stoep zagen staan, vertelt hij. "Ze zien me weleens in een jurk lopen en iedereen weet hoe het zit. Ze reageerden heel positief. Het is ook leuk om zomaar iets te ontvangen zonder dat je erom vraagt."

Een buurman vertelde Wildeman dat hij sinds kort wist waarom moslims van tevoren niet exact weten wanneer het Suikerfeest is. Een andere buur vertelde dat hij best een maand niet kon eten, maar dat niet drinken hem wel heel lastig leek.

Gisteren vierden moslims in Nederland het Suikerfeest. Daarmee markeerden zij het einde van de ramadan. Via zijn Facebook-pagina riep Wildeman andere moslims op om ook snoep uit te delen: "In het feest waarmee moslims de ramadan afsluiten, komen veel mensen samen. Dat zijn vaak vrienden en familieleden, maar dat kunnen ook je buren zijn. Het belang van goede omgang met buren is verankerd in de islamitische bronnen en wetten."

Hij vertaalt een tekst uit de Hadith, de overlevering van uitspraken en daden van de profeet Mohammed. Die zei: "De engel Djibriel gaf mij altijd het advies om goedheid te betrachten ten opzichte van buren zelfs in die mate dat ik dacht ze onze erfgenamen zouden worden." Dan is goodiebags uitdelen dus wel het minste wat je kunt doen, aldus Wildeman.

