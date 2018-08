OM onderzoekt misbruik bij Jehova’s Getuigen

Die kunnen ‘resulteren in vervolging en berechting’. Het is voor zover bekend de eerste keer dat het OM zich buigt over misbruik binnen het 30.000 leden tellende genootschap.

Trouw bracht vorig jaar aan het licht dat de organisatie seksueel misbruik het liefst binnen eigen muren oplost. Dat heeft problematische gevolgen: diens interne rechtssysteem zorgt ervoor dat kinderen niet goed beschermd worden en dat daders vaak vrijuit gaan. De aangiftebereidheid is laag, want justitie wordt gezien als aards gezag dat weinig op heeft met Gods koninkrijk. Bovendien kunnen familierelaties op het spel komen te staan.

Dat er nu strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, is volgens misbruikslachtoffers een stap in de goede richting. Maar helemaal tevreden stellen doet het niet, zegt Raymond Hintjes van stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor de slachtoffers binnen de Jehovah’s Getuigen. “Het OM onderzoekt individuele situaties, en kijkt dus niet met strafrechtelijke blik naar de organisatie zelf. Naar het systeem waarbinnen misbruik wordt toegedekt. Zo los je het probleem niet op.”

De Kamer hoopt dat de aangiften gebundeld worden, zodat Justitie daar beter zicht op krijgt. Of dat ook gebeurt, is onduidelijk. Dekker laat die keuze aan de politie en het OM.

Minister stelt onderzoek in

Wel riep de Tweede Kamer een paar maanden geleden per motie op tot een onderzoek naar de manier waarop het genootschap omgaat met misbruikkwesties. “Dat onderzoek komt er, want de motie is aangenomen”, zegt een woordvoerder van minister Sander Dekker daar nu over. “Er wordt nu uitgezocht hoe het onderzoek uitgevoerd kan worden en wie dat kan gaan doen.” 'Het streven' is daar in het najaar meer over bekend te maken.

De slachtoffers lijken vooralsnog sceptisch. “Daar wordt waarschijnlijk wel gekeken naar de organisatie als geheel, maar dat gebeurt dan weer niet met een strafrechtelijke blik”, zegt Hintjes van Reclaimed Voices. “Wij dringen er al een tijd bij het OM op aan om te onderzoeken of de organisatie zelf strafbare feiten heeft gepleegd. Bijvoorbeeld door misbruik toe te dekken.”

Het OM moet onderzoeken of de organisatie zelf strafbare feiten heeft gepleegd. Bijvoorbeeld door misbruik toe te dekken Raymond Hintjes

Wat wel zeker is: het genootschap gaat aan dat onderzoek niet meewerken. Minister Dekker heeft er publiekelijk en in gesprekken met kerkbestuurders op aangedrongen dat ze zelf een onafhankelijke onderzoeker aanstelden, zoals ook in de rooms-katholieke kerk is gebeurd. Het genootschap zei dit voorjaar dat het dat voorstel heeft geïnventariseerd, maar dat het daar geen reden voor ziet.

In mei liet Dekker al onderzoeken of de aangifteplicht verruimd moest worden. Als dat gebeurt, moeten organisaties die weet hebben van seksueel misbruik, daar aangifte van doen. Momenteel geldt dat alleen voor misdrijven als mensenroof en verkrachting. Of zo’n verruiming gaat plaatsvinden is niet bekend.

Lees meer over misbruik bij de Jehova's getuigen in dit dossier.