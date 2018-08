Nog een laatste blik op de schapen, en ze zijn klaar voor het Offerfeest

Van onder zijn strohoed tuurt Abderrahim Bouna over de wei in het Zuid-Hollandse Reeuwijk. Hij maakt een laatste ronde langs ‘zijn’ schapen. Knerpend gaat het hek open. Een plukje zwart-witte schapen dat in de beschutting van het hek lag te slapen komt stommelend overeind. “Vanavond gaan ze op transport”, vertelt Bouna. “Naar het slachthuis, om als maaltijd te dienen voor wie het Offerfeest viert.”

De 37-jarige Rotterdammer– zwarte baard, ruitjesblouse – is de rest van het jaar imker van beroep. Maar rondom dit islamitische feest, dat gisteren begon, en nog tot morgen doorgaat, is hij ook schapenhandelaar. Rond zijn voeten kauwen de beesten onverstoorbaar door. Even verderop ligt een schaap diep verholen in het gras. Bouna, grappend: “Die wil niet mee.”

Hij is hier om te kijken of de dieren gezond zijn, een voorwaarde om ze halal te kunnen noemen, legt hij uit. “Ik kijk of ze kuchen, of ze niet mank lopen, dat soort dingen. Nee, zolang ze grazen, zijn ze sowieso niet ziek.”

40-seconden-regel

Enkele slachthuizen die dit jaar minder klandizie hebben, schrijven dat toe aan de zomervakantie: een deel van de Nederlandse moslims verblijft nog in Marokko of Turkije. Of ze wijten het aan de onrust over de nieuwe regels voor de rituele slacht, die dit jaar ingingen. Volgens de zogeheten ‘40-seconden-regel’ moet een dier dat onverdoofd wordt geslacht, alsnog worden verdoofd als het 40 seconden nadat de halssnede is aangebracht nog tekenen van bewustzijn vertoont. Met onduidelijkheid over de halalwaardigheid als gevolg.

Maar Bouna, die zo’n 150 schapen à 250 euro verkocht, had hier geen last van. “Nee, ik heb er juist drie keer zoveel verkocht dan ik had gepland.” Men komt bij hem voor zijn filosofie, zegt hij. “Ik ben kritisch op het dubbeltjeswerk van de vleesindustrie. Normaal halalvlees is het goedkoopste wat er is. Mensen kijken alleen naar hoe het dier is geslacht, en letten er niet op hoe het leven van het dier is geweest.”

Wie weet, deed het wantrouwen over de nieuwe regels zijn handel juist goed. Bij Bouna gaat alles via via. “Ze kennen mij. Dus ze weten dat ik om de zoveel tijd bij de schapen ga kijken, dat ze zo lang mogelijk buiten leven.”

Dat offeren van een dier is dus een symbool. We moeten afstand nemen van aardse, materiële dingen Schapenhandelaar Abderrahim Bouna

Met de punt van een kaplaars schopt hij tegen een keutel aan. Bestudeert het voortrollende uitwerpsel even. “Ik kijk ook altijd naar de ontlasting: is die dun, dan gaat het ook niet goed met het dier.”

Achter het Offerfeest zit een gedachte van onthechting, zegt Bouna. “God vroeg Abraham om uit liefde voor God zijn zoon te offeren: het dierbaarste wat hij had. Dat offeren van een dier is dus een symbool. We moeten afstand nemen van aardse, materiële dingen.” Zelf gaat hij dit jaar daarom wat dingen wegdoen. “Ik ben nogal een hamsteraar. Zondag reed ik langs een rommelmarkt en dacht eerst: Hè, wat leuk. Tot ik erbij stilstond dat het Offerfeest eraan kwam, en besloot: Nou, laat ik maar omrijden.”

Even verderop begint een schaap luid te hoesten. Bouna schrikt. Na een paar tellen blijkt het loos alarm: het dier boert een stuk gras op. “Oh, hij verslikte zich gewoon.”