Nieuwe trend: de hadj-selfie bij de Kaäba

Aan de lijst met rituelen tijdens de jaarlijkse islamitische pelgrimstocht naar Mekka, de hadj, is in de afgelopen jaren nog een nieuwe handeling toegevoegd: het maken van een selfie. Liefst met de Kaäba op de achtergrond.

Hoe de pelgrims zo verjongen? Ze komen voornamelijk uit het koopkrachtige Westen

Op Instagram, Snapchat en Facebook tonen vooral jonge hadji’s zichzelf als pelgrim. Dit tot ergernis van sommige islamitische geleerden, die een pelgrimstocht niet het geschikte moment vinden voor gepoch en ijdelheid. Autoriteiten beklagen zich ook over het verschijnsel. Het maken van selfies bij de Kaäba zou levensgevaarlijk zijn, omdat het voor oponthoud kan zorgen in de immense drukte bij het heiligdom. In 2015 kwamen bijna 1500 mensen om bij een opstopping in Mekka.

De trend van de hadj-selfie houdt gelijke tred met een andere ontwikkeling: pelgrims in Mekka zijn jonger dan ooit. En jongeren zijn nu eenmaal actiever op sociale media. Hoe de pelgrims zo verjongen? Ze komen voornamelijk uit het koopkrachtige Westen. Anders dan hun geloofsgenoten uit minder welvarende landen hoeven moslims uit Europa en de Verenigde Staten niet een leven lang te sparen om op hadj te gaan. En kunnen ze de godsdienstige plicht om ooit in hun leven naar Mekka te gaan al vroeg afstrepen. Foto AFP

