Nieuwe leider Orde van Malta moet een einde maken aan het moddergooien in het Vaticaan

Gisteravond kwamen 56 van de hoogste Orde-leden bijeen om hun nieuwe grootmeester te kiezen. De orde had de keuze uit 12 kandidaten en koos via een anonieme stemming uiteindelijk voor Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, die werd uitgeroepen tot luitenant-grootmeester. Dat betekent dat hij de taak van grootmeester slechts één jaar uitvoert in plaats van levenslang, wat gebruikelijk is bij reguliere grootmeesters.

Het komende jaar moet de 72-jarige Dalla Torre gebruiken om de nodige hervormingen door te voeren binnen de Orde. De paus is met een brief op de hoogte gesteld van zijn aanstelling.

Twee kampen Afgelopen januari zag de voormalige grootmeester, de Brit Matthew Festing, zich genoodzaakt ontslag te nemen. Zijn vertrek legde een groot conflict bloot tussen twee kampen binnen de Orde. Eén deel wil het bestuur van de Orde transparanter maken en vindt bovendie dat het mensen makkelijker moet worden gemaakt om tot de Orde toe te treden. Deze plannen krijgen steun van het Vaticaan, maar het conservatievere deel ziet niks in die hervormingen. Tekst gaat verder onder afbeelding. 56 van de hoogste leden van de Orde kwamen gisteren bijeen om hun nieuwe grootmeester te kiezen. © AP Festing moest vertrekken nadat hij afgelopen december grootkanselier Albrecht von Boeselager verzocht vrijwillig op te stappen. Toen die weigerde ontsloeg Festing hem alsnog op staande voet. De officiële reden is niet bekend, maar gefluisterd wordt dat het ontslag te maken had met het uitdelen van condooms door Von Boeselager bij hulpprojecten van de Orde.

Moddergooien Festing’s besluit kwam hem op grote kritiek te staan. Na weken openlijk moddergooien ging het Vaticaan zich met de kwestie bemoeien en liet Von Boeselager opnieuw toe tot de Orde. De paus verzocht Festing op zijn beurt te vertrekken en de weg vrij te maken voor een nieuwe leider. Hoewel Festing zijn verlies nam en vertrok, dook hij gisteren alsnog op tijdens de stemming, ondanks waarschuwingen van het Vaticaan om dit niet te doen. Voorafgaand aan de verkiezingen gingen er zelfs geruchten dat Festing zich opnieuw kandidaat zou stellen voor de functie, maar dat bleek uiteindelijk niet waar. Vooralsnog lijkt de rust in de Orde heel even terug met Dalla Torre als nieuwe leider. Die liet gisteren al weten zijn taak serieus op te vatten. Hij hoopt de orde weer te kunnen verenigen en “de inzet van alle 13.500 leden en meer dan honderdduizend vrijwilligers te versterken en samen de diplomatieke, sociale en humanitaire activiteiten te verbeteren.”

Wat is de Orde van Malta? De Orde van Malta gaat terug tot de kruistochten. Europese ridders reisden af naar het Heilige Land en gaven daar bescherming aan pelgrims en verzorgden de zieken. In 1113 werd de Orde officieel door de paus erkend.

Tegenwoordig doet de Orde van Malta vooral liefdadigheidswerk. Wereldwijd heeft de organisatie zo'n 13.500 leden. Er is ook een Nederlandse afdeling in Utrecht met zo'n 125 leden. Lees ook: 'Binnen de Orde van Malta rollen de koppen'.

