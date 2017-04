Nieuwe bisschop voor de katholieken in het noorden

De katholieken in het noorden zaten vervolgens een jaar zonder bisschop. De zoektocht naar een opvolger duurde langer dan gewoonlijk. In Groningen hoopte men op een kandidaat met een zelfde verbindende stijl als De Korte, een soort ‘Franciscus-bisschop’. Naar verluidt had kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht graag gezien dat zijn hulpbisschop Herman Woorts naar Groningen was verhuisd.

Zou iedereen meteen achter deze man hebben gestaan, unaniem, dan was de benoeming eerder afgekomen Paul van Geest

Volgens hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest van Tilburg University duidt het oponthoud erop dat de nieuwe bisschop een compromiskandidaat is. “Zou iedereen meteen achter deze man hebben gestaan, unaniem, dan was de benoeming eerder afgekomen. Meestal wordt de opvolger al bekend gemaakt op de dag dat een bisschop vertrekt. Daarvan was hier helemaal geen sprake. Achter de schermen is er ongelofelijk lang gepraat. En misschien ook wel ruzie gemaakt, wie zal het zeggen?”

Klassieke scholing Van den Hout komt uit Brabant. Op 23-jarige leeftijd begon hij aan de priesteropleiding in Den Bosch – hier kreeg hij een klassieke scholing. Vervolgens studeerde hij in Rome aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Later werd hij pastoor in Drunen en Elshout en deken van de Bommelerwaard. Hij werkte als vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch een jaar lang samen met bisschop De Korte. Zijn cv maakt hem geen verrassende kandidaat, zegt kerkhistoricus Van Geest. “Deze priester is – vergeef me de woordspeling - uit het hout gesneden waar men bisschoppen uit snijdt. Hij heeft ruime pastorale én bestuurlijke ervaring. En dan heeft hij ook nog intellectuele prestaties geleverd: hij schreef een goed proefschrift over de profeet Zacharia.” Net als in de rest van Nederland hebben in het noordelijke bisdom parochies moeten fuseren. Dat proces zal Van den Hout als bisschop verder leiden. Van Geest: “Ik denk niet dat ze in Groningen bang hoeven te zijn voor de manier waarop hij dat gaat doen. Bij eerdere fusies die hij heeft geleid, toonde hij gevoel voor wat er leeft.” Op zaterdag 3 juni is zijn wijding tot bisschop.

