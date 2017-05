Nieuw: Podcast 'De Roomse Loper'

De laatste ontwikkelingen in het Vaticaan, het wel en wee van de paus, gestorven kardinalen, opvallende publicaties, de heiligencultus, de crisis van het geloof, het verval der zeden, toeters en bellen in de kerk, superstitiën, protestant geflirt met de Rome: het komt allemaal voorbij in deze podcast.

In de eerste aflevering praten Stijn Fens en Christian van der Heijden over de ontmoeting van Donald Trump met paus Franciscus en de toekomst van het religieuze leven in ons land. Dit laatste naar aanleiding van verschijning van de glossy ‘Klooster!’. Verder komen ook nog het bezoek van paus Franciscus aan Fátima, de verrassende kardinalenbenoemingen en het overlijden van de honderdjarige bisschop Ernst aan de orde.

Beluister via deze link de eerste aflevering van De Roomse Loper.

