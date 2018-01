Nieuw magazine Petrus moet gewone protestanten inspireren

Protestantse kerkgangers kunnen binnenkort een nieuw tijdschrift in de bus krijgen. Het nieuwe blad, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vooral gericht op de ‘gewone’ gelovige, zegt hoofdredacteur Marusja Aangeenbrug. “We vinden het belangrijk ook de individuele leden te kunnen inspireren in hun dagelijks leven.”

Het magazine, Petrus, is vanaf deze week te verkrijgen. “We denken zelf dat er behoefte is aan verhalen die laten zien wat voor mooie dingen er allemaal in de kerk gebeuren en dat alle leden daar onderdeel van zijn. Of ze nu in een grote, levendige of kleine, krimpende kerk zitten”, zegt Aangeenbrug. “En voor wie het lastig vindt in een vooral seculiere omgeving te leven, kan het een hart onder de riem zijn.”

Troost

Het magazine is geen kerkblad, maar een verzameling persoonlijke verhalen. Niet om te laten zien hoe dat moet, geloven, maar om mensen te inspireren, zegt Aangeenbrug. “De PKN is behoorlijk breed, dus er komen heel verschillende mensen aan het woord. Maar wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat we op zoek zijn naar warmte, troost en gemeenschap.”

Een van de verhalen in het eerste exemplaar, over het kostersechtpaar in het Friese dorpje Friens, moet laten zien hoe belangrijk de kerk kan zijn in een dorpsgemeenschap. Broers en dominees Rob en Paul Visser interviewen zeezeiler Henk de Velde. Er is een kookrubriek (met instructies voor een maaltijd voor vier, dertig of vijftig personen), een column en een stadswandeling.

De naam Petrus is gekozen vanwege de discipel over wie Jezus zei: ‘Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen.’ Aangeenbrug is niet bang dat die naam vrouwen afstoot. “Door de grote rol die Petrus heeft gespeeld bij het ontstaan van de eerste gemeenten, is hij een symbool geworden waar iedereen zich in kan herkennen. Petrussen én Petra’s. Sterk als een rots, vol liefde, moedig en gedreven. Maar tegelijk zwak en feilbaar, soms overmoedig. Net als de kerk zelf.”

Het magazine voor de 1,85 miljoen PKN-leden gaat vier keer per jaar verschijnen. Van het eerste nummer worden 50.000 exemplaren gedrukt. Aangeenbrug wil uiteindelijk een oplage van 100.000 stuks. Een abonnement is gratis. Wie zich aanmeldt, krijgt het blad thuisgestuurd. Petrus wordt met name gefinancierd door advertenties.