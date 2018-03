Nieuw begin met paasboodschap voor gedetineerden

Het is de bedoeling dat kerkleden er een persoonlijke groet op zetten, naast de voorgedrukte tekst in de sfeer van 'houd moed!' Er zit een kaart aan vast die gedetineerden zelf kunnen versturen.

De paasgroet-actie, die Van Koeverden coördineert, begint vandaag met een kerkdienst in de vrouwengevangenis Ter Peel. In deze penitentiaire inrichting dichtbij Venlo hebben gedetineerden het ontwerp voor de kaart gemaakt, rond het motto van de vastentijd, 'Onvoorwaardelijke liefde'. De vrouwen maakten een hart van veelkleurig vilt, met een kruis in het midden.

De kaarten gaan naar veertig Nederlandse gevangenissen en een aantal daarbuiten. "De gedachte dat er in de buitenwereld aan hen wordt gedacht, doet de gedetineerden erg goed", zegt Van Koeverden, die vrijwilliger is bij Kerk in Actie, de hulporganisatie van de PKN die het paaskaarten-festijn organiseert. Ook familieleden van gevangenen ervaren volgens de coördinator de boodschap als een steun in de rug.

"Het is een simpele actie die ook mooi is voor gemeenteleden. Zij kunnen erbij stilstaan dat gedetineerden niet alleen zijn wat ze gedaan hebben", zegt Koeverden, die wel ziet dat die boodschap lastig kan zijn. In haar bezoekgroep aan gevangenen zat een man bij wie net was ingebroken. "Als slachtoffer had hij het daar heel moeilijk mee." Begrijpelijk, zegt Van Koeverden, maar het doet voor haar niets af aan de christelijke boodschap dat 'alle mensen in Gods ogen mensen zijn'.