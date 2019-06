Niet alle navigatiesystemen leiden naar Rome

Althans, dat dacht hij.

In plaats van in de stad aan de Tiber, met het imposante Sint-Pietersplein met zijn ontzagwekkende basiliek en daar rechts bovenaan het raam waarachter elke zondag rond het middaguur paus Franciscus verschijnt om zijn zegen over de verzamelde gelovigen uit te spreken, belandde de Brit met zijn Jaguar in Duitsland. In Noordrijn-Westfalen om precies te zijn, zo’n 70 kilometer ten oosten van Keulen.

De man vond het zelf ook wat weinig op Rome lijken, maar zijn navigatiesysteem meldde hem met grote zekerheid dat hij toch echt zijn bestemming had bereikt. Wat bleek: de man had in dat navigatiesysteem niet ‘Rome’ ingevoerd, maar ‘Rom’. Dat Duitse dorp telt een handjevol inwoners, een paar vakantiewoningen, een grote varkenshouderij, en er stroomt een beekje, de Römerbach. En het ligt zo’n 1400 kilometer van Rome.

Vol vertwijfeling stapte de man uit, waarbij hij vergat z’n auto op de handrem te zetten die daarop achteruit begon te rollen om uiteindelijk tegen het plaatsnaambordje tot stilstand te komen.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar onduidelijk is of de 81-jarige zich naar dat spreekwoord heeft gevoegd, of dat hij zijn pelgrimage heeft gestaakt.

