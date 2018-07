Neymar: Glad, slijmerig, doortrapt, maar onmisbaar in het universum dat voetbal heet

"Neymar is zo’n speler aan wie iedereen een hekel heeft, behalve degenen die toevallig bij hem in het team zitten. Tijdens de achtste finale van Brazilië tegen Mexico kreeg hij het aan de stok met de Mexicaanse verdediger Layún, die op het oog niet zo hard op de enkel van de Braziliaan ging staan. Neymar rolde ergens net langs de zijlijn alsof hij in de greep was van spasmen.

"Ik kijk niet graag naar Neymar, maar aan de andere kant: zou zijn manier van doen niet ook zijn manier kunnen zijn om te overleven? Natuurlijk maakt Neymar schwalbes, maar hij krijgt ontegenzeggelijk ook een onwaarschijnlijk aantal trappen.

Monster Neymar

"Veel interessanter dan de aanstellerij van Neymar is onze ergernis aan dit theatrale. Ik denk dat het niet overdreven is Neymar een monster te noemen - zonder dit onmiddellijk te veroordelen. Lorraine Daston en Katherina Park, twee wetenschapshistorici die uitgebreid schreven over monsters en de wijze waarop wetenschappers zich ermee bezighouden, stellen dat het monsterlijke onze vaste ideeën over wat rationeel, fatsoenlijk of goede smaak is op de kop zetten. Juist hierdoor zijn ze nodig.

Neymar 'crepeert' van de pijn tijdens de wedstrijd tegen Mexico op het WK Voetbal. © AFP

"Ik geloof dat iedere voetballer op zijn tijd wel iets monsterlijks krijgt: een verkeerde grimas, een boos gezicht, spugen op de grond. Neymar is een specifiek soort monster: hij wendt telkens voor te creperen van de pijn. Die eer komt hem toe: het is een walgelijk soort monsterlijkheid. Mij doet hij vooral een beetje aan Gollum uit ‘In de ban van de ring’ denken: glad, slijmerig, doortrapt, maar onmisbaar in het universum dat voetbal heet.