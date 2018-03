Negeer de ophef en zie: Donald Trump is op weg naar God

Wat zou Donald Trump veertien jaar geleden hebben bewogen om de telefoon te pakken en contact te zoeken met Paula White, tv-voorganger en leider van een pinkstergemeente? Was hij op zoek naar God? “Hij had een aantal van mijn preken gezien en zei: je bent fantastisch”, vertelt White in het onlangs verschenen boek The Faith of Donald J. Trump van David Brody. “En zo raakten we in gesprek.”

Sindsdien zijn we vrienden, zegt White. Trump en zij bellen regelmatig, en toen Trump haar vroeg om bij zijn inauguratie voor te gaan in gebed, deed ze dat. “Heb ik diepe spirituele gesprekken met hem gehad? Absoluut. Hij heeft 100 procent een relatie met God, door zijn redder, de Heer Jezus Christus.”

Het is lang niet de enige anekdote die Brody in het boek aanvoert om aan te tonen dat Trump meer met geloof heeft dan de meeste mensen denken. Zie je wel, schrijft Brody, presentator van de christelijke tv-zender CBN, Trumps ziel is lang niet zo donker als zijn bravoure, seksuele losbandigheid en constante geruzie doen vermoeden. Als u zich niet constant zou laten afleiden door die ophef over zijn krasse tweets, over zijn onhandige opmerkingen en over vertrouwelingen die opstappen, dan zou u het misschien ook zien: deze man is op zoek naar God. Heel voorzichtigjes misschien, en natuurlijk op zijn eigen manier. Maar wie weet wat er nog voor moois uit kan groeien.

Inkijkje in de hoofden van Trumps evangelicals Brody’s boek, uitgegeven bij een christelijke uitgeverij en dusver een bescheiden commercieel succes, is een opmerkelijk exposé. Omdat hij Trump en vicepremier Pence zover kreeg dat hij ze mocht interviewen, maar vooral ook omdat het een inkijkje geeft in de hoofden van de prominente witte evangelicals (conservatieve protestanten) die de afgelopen twee jaar achter Trump zijn gaan staan. Hun enthousiasme was bij de verkiezingen van doorslaggevend belang. 81 procent van de evangelicals die naar de stembus ging, koos voor Trump. In een peiling in november was nog steeds 73 procent tevreden over hem. Een zekere afname dus, maar hun steun is nog steeds veel groter dan gemiddeld. Hij heeft 100 procent een relatie met God, door zijn redder, de Heer Jezus Christus TV-pastor Paula White Beleidstechnisch is die steun niet zo moeilijk te verdedigen. Trump heeft onder meer gezorgd dat er een conservatieve rechter bij kwam in het Hooggerechtshof, hij vermindert de druk op weigerambtenaren en heeft net zo weinig op met moslims als zijzelf. Maar zijn karakter is uiteraard minder makkelijk te verdedigen. Ondanks de riante steun klinkt in kerken en in Washington regelmatig de vraag: kun je als bijbelvast christen, zwaar van zeden, een president steunen die precies het tegenovergestelde is? Verloochen je dan niet al je principes? Brody en de prominenten die hij sprak, vinden: dat kan zeker. Want achter de Trump die we van tv kennen schuilt volgens hen dus een Trump die lang zo onchristelijk niet is. Die op zijn minst het voordeel van de twijfel verdient, en misschien wel meer.

'Trump wilde alles weten over geloof' Deze president een dondersteen, maar hij is ook hongerig, citeert Brody de predikant Richard Land. Tijdens de campagne ‘had hij voortdurend predikers om zich heen, en wilde hij steeds met ze in gesprek’. “Dan wilde hij dat ze naast hem kwamen zitten”, vertelt Land, voormalig leider van de Conferentie van Zuidelijke Baptisten, ’s lands grootste protestantse kerkgenootschap. “En dan vuurde hij doorlopend vragen op ze af. Vragen, vragen, vragen, vragen, vragen.” Zou het dan echt: de machtigste man op aarde als potentiële bekeerling? Niet vreemd dat een op evangelisatie gerichte christen daar enthousiast van wordt. Land en Brody zijn niet de enigen die naar eigen zeggen aangenaam verrast werden toen ze dichterbij de president kwamen. Baptistisch voorganger en Republikeins prominent Mike Huckabee was lang uiterst sceptisch, vertelt hij, maar inmiddels weet hij dat Trump een ‘diep respect heeft - niet alleen voor God, maar ook voor iedereen die gelooft in God’. “Ik denk dat het hem intrigeert, alsof hij er iets fantastisch en fascinerends aan ziet.” Trump heeft een ‘oprecht God-bewustzijn’, weet hij nu. Ik denk dat het hem intrigeert, alsof hij er iets fantastisch en fascinerends aan ziet MIke Huckabee over Trump en geloof En, voor wat het waard is: Trump scoort hoog op een paar christelijke waarden. Ondanks zijn overspel is hij een _family man_, en hij is trouw aan wie hij hoog heeft zitten. Zo bezien is Trump een man uit één stuk, een man zoals ze die Bible Belt graag zien. Dat ongepolijste, ach, dat hebben de meeste godvruchtigen onder ons ook, analyseerde rector Jerry Falwell jr. van de grote christelijke universiteit Liberty toen Trump een speech kwam geven. Hij vergeleek hem met zijn vader. Jerry senior was een van de bekendste tv-dominees van de vorige eeuw en wond er soms ook geen doekjes om. “Pa zei wat hij op het hart had, net als de heer Trump.” Waar Jerry senior ongelovigen confronteerde met de heilige waarheid, drukt Trump de dwalende progressieven met hun neus op de feiten. En intussen zou hij dus geïnteresseerd blijven in wat voorganger Paula White hem te vertellen heeft over het christelijk geloof.

Een bijbelboek kon Trump niet noemen Het enige probleem voor evangelicals die enthousiast zijn over Trumps spirituele flirts: zij kunnen het beter verwoorden dan hijzelf. In de aanloop naar de verkiezingen noemde hij de Bijbel zijn favoriete boek, maar een favoriet bijbelvers kon hij niet noemen. God om vergeving vragen had hij nooit gedaan. Enige tijd later legde hij per ongeluk collectegeld op een communieschaal, en noemde hij het avondmaal noemde hij ‘mijn wijntje en mijn crackertje’. “God is het ultieme”, zei hij toen Brody hem tijdens een televisie-interview in 2015 vroeg wie God voor hem was. Daarop volgde een curieuze bespiegeling. “Kijk eens om je heen”, zei hij, wijzend over het golfterrein waar het interview werd opgenomen. “Hoe heb ik dit ooit in handen kunnen krijgen? Ik heb het vijftien jaar geleden gekocht. Dat was, zeggen ze, een van de beste deals ooit. Dat is wat ik doe voor het land. Ik maak fantastische deals.” Tot zover Trumps antwoord op de vraag wie God voor hem is. Babyboomers als Trump zijn gewend aan een geloof dat er soms wel is en soms niet Schrijver David Brody Het is allemaal nogal onconventioneel, erkent Brody, maar daarin zit juist zijn aantrekkingskracht. “Babyboomers als Trump zijn gewend aan een geloof dat er soms wel is en soms niet. Ze hebben zich losgeweekt van theologische een institutionele verplichtingen op dezelfde manier als ze het vertrouwen hebben verloren in overheidsinstanties. Maar uiteindelijk zegt wel acht op de tien babyboomers een zekere verwantschap te voelen met religie.”

De pornoster is een probleem Hebben Trumps christelijke vrienden dan echt op iedere ongerijmdheid een antwoord? Het lijkt er wel op. Als Brody de video-opname behandelt waarin Trump opschepte over hoe hij vrouwen ‘bij de poes’ greep, citeert Brody instemmend een voorganger die meent dat God daar ingreep in ’het ene deel van Trumps leven dat out of control was. “Trump was een ‘womanizer billionaire’. “En daar maakte hij (God, red.) een einde aan.” Toen dat filmpje opdook, besloten al Trumps religieuze adviseurs zonder druk van Trumps campagne dat ze achter hem bleven staan, zegt een van hen, Johnnie Moore in het boek. “We geloofden dat hij een veranderd man was. En als hij dat niet was, had hij ‘mensen van genade’ des te harder nodig.” Die genade wordt nu wederom op de proef gesteld. Een van de vrouwen die zegt door hem te zijn aangerand, heeft een zaak tegen hem aangespannen. Maandag oordeelde een rechter dat Trump, ondanks het feit dat hij nu president is, daar gewoon voor vervolgd kan worden. En begin dit jaar onthulde The New York Times dat Trump van campagnegeld zwijggeld betaald had aan een porno-actrice met wie hij in 2006 een affaire had. Hij was toen net getrouwd en net opnieuw vader geworden.

We zijn allemaal gebroken mensen In evangelicale kringen deed het weinig stof opwaaien. “Wij zien een duidelijk verschil tussen goed en kwaad”, zei Tony Perkins van de rechts christelijke lobbygroep Family Research Council er in januari over. “Maar we hebben ook een sterk besef dat we allemaal gebroken mensen zijn. Het idee van vergeving is heel belangrijk.” Het idee van vergeving is heel belangrijk Rechts-christelijke lobbyist Tony Perkins Die bereidheid om Trump het voordeel van de twijfel te geven contrasteert sterk met de manier waarop Perkins en andere ‘hof-evangelicals’ omgingen met Barack Obama. Hij was in alle opzichten meer een conventionele protestant, maar dat maakte weinig uit: Obama’s progressieve politiek was gevaarlijk. Wat meespeelt in de steun voor Trump, zei Perkins, is dat evangelicals ‘het helemaal zat waren om de klappen van Barack Obama en zijn linkse vrienden te incasseren’. “Ze zijn blij dat er eindelijk iemand op het schoolplein is verschenen die bereid is om de pestkop een klap te verkopen.” Maar vroeg Jezus zijn volgelingen niet juist om hun tegenstanders de andere wang toe te keren? Ja, zei Perkins. “Maar weet je, je hebt maar twee wangen.”