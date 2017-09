Nederlandse moslims voelen zich vaker gediscrimineerd

In geen enkel ander Europees land ervaren moslims zoveel discriminatie als in Nederland. Dertig procent van hen zegt de afgelopen vijf jaar te zijn gediscrimineerd vanwege hun geloof, blijkt uit onderzoek in vijftien landen van het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), een mensenrechtenorganisatie van de Europese Unie. Het gemiddelde in Europa ligt op 17 procent.