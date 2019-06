Nederlandse Moslims vieren het Suikerfeest steeds uitvoeriger: ‘Het is een groeiende business’

Voldaan loopt Sharma Soerjoessing (49) heen en weer in haar zaak in de Haagse Schilderswijk. De eigenaresse van feestwinkel en webshop Partyzz is nog met wat dozen suikerfeestslingers in de weer. Nu de ergste drukte vanwege het religieuze feest voorbij is, komt ze eindelijk aan opruimen toe. “Ik heb het de laatste vijf jaar niet zo druk gehad.”

De afgelopen weken sloegen moslims bij haar benodigdheden in voor het Suikerfeest, dat het einde van de ramadan markeert. De meeste moslims in Nederland vieren het in twee dagen, vandaag en morgen.

Eid mubarak Soerjoessing verkoopt zakjes snoep, kinderspeelgoed en allerhande versieringen: vlaggen, ballonnen en papieren bordjes – vrijwel allemaal bedrukt met de vrome tekst ‘Eid mubarak’, gezegende feestdagen. Om in de huiskamer de heuglijke dag nog meer eer aan te doen. Wegens succes is het sui­ker­fees­tas­sor­ti­ment flink uitgebreid. ‘Zoals met raamstickers en tafelkleden, er is ­gewoon erg veel vraag naar’ Voor zover Soerjoessing weet, zijn de huiskamerversieringen pas iets van de laatste jaren. “Moslims in Nederland vieren het steeds uitvoeriger.” Toen zij, naast haar baan als redacteur bij Omroep West, vijf jaar geleden besloot om een bedrijf op te zetten, merkte ze aan het einde van de ramadan direct interesse van de islamitische gemeenschap. “Je moet dit feest een beetje zien als een combinatie van Kerst en Sinterklaas. Sinterklaas vanwege het snoepgoed en Kerst vanwege de versieringen.” Ook grotere feestartikelketens spelen in op deze trend. De webshop Tuf-Tuf bijvoorbeeld, die vorig jaar is begonnen met de verkoop van islamitische feestartikelen. Wegens succes is het suikerfeestassortiment dit jaar flink uitgebreid. “Zoals met raamstickers en tafelkleden. Er is ­gewoon erg veel vraag naar”, zegt Charlotte van Dijk van Tuf-Tuf, die de feestartikelen behalve in Nederland ook in België verkoopt.

Honderd euro Trots wijst Soerjoessing naar de decoraties, waarvoor gezinnen vaak wel honderd euro overhebben. “Ik verkoop vooral ballonnen en vlaggen, en heel veel slingers.” Verder achterin de winkelruimte staan de tafels en stellingen met ­decoratiemateriaal voor andere religieuze feestdagen. Onder meer voor carnaval, de eerste communie en het hindoeïstische feest Divali. Soerjoessing, die zelf katholiek is, ziet om zich heen verschillende culturen samensmelten. Dat verklaart volgens haar ook de trend onder moslims om hun huiskamer te versieren. “Het is een Nederlandse gewoonte om verjaardagen en Kerst met veel huiskamerversieringen te vieren. De nieuwe generaties moslims zien dat en zij denken: dat kunnen wij ook.” Soerjoessing zag haar omzet de afgelopen jaren vervijfvoudigen. Sommige producten heeft ze op verzoek toegevoegd aan het assortiment. Ook voor andere heuglijke ­islamitische gebeurtenissen, zoals de terugkomst van de pelgrimage naar Mekka, zijn decoraties te koop. Zowel de eigenaresse van Partyzz als Van Dijk van Tuf-Tuf overweegt volgend jaar meer artikelen aan het assortiment toe te voegen. Van Dijk is zelfs van plan om een eigen lijn op de markt te brengen. “Het is gewoon een groeiende business.”

