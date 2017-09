Nederlandse kerken in actie voor christenen Midden-Oosten

De recente geschiedenis van het christendom in het Midden-Oosten – vooral in Syrië, Irak en Egypte – is er een van vaak gruwelijke verhalen. Over aanslagen op kerken, miljoenen vluchtelingen, moordpartijen, verkrachting, geweld, en hoe zo het christendom uit grote delen van het Midden-Oosten verdwijnt.

Maar daarover ging het nauwelijks in de Domkerk. Ook al hebben veel kerken in het Midden-Oosten het moeilijk en zijn veel christenen in de regio nog steeds op de vlucht, gisteren stond juist de hoop en vastberadenheid van christenen in het Midden-Oosten centraal. Veel christenen in Syrië en Irak zijn gevlucht, maar waar terreurorganisatie Islamatische Staat het afgelopen jaar is verdreven, zijn ze teruggekeerd en zijn de geloofsgemeenschappen met wederopbouw begonnen. In Libanon en Jordanië vangen kerken veel vluchtelingen uit Syrië en Irak op.

Daar hebben ze veel hulp bij nodig, zegt Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). “We zijn geroepen om elkaars lasten te dragen”, zei PKN-voorman René de Reuver, die de dienst samen met Domkerk-voorganger Netty de Jong-Dorlaar leidde. “Om hoop te blijven houden hebben we elkaar nodig. Wij kunnen proberen christenen in het Midden-Oosten bij te staan. En wij hebben hun verhalen van hoop nodig.”

De Syriër Harout Selimian, voorganger van de Armeens-evangelische kerk in de Syrische stad Aleppo, had een videoboodschap voor de kerkgangers in de Domkerk. Hij toonde zich vastberaden: Nooit zal hij zijn stad en gemeente verlaten. “Het koninkrijk van God zal ook in Syrië weer worden opgebouwd.”

IS werd eind vorig jaar uit zijn stad verdreven. Sindsdien proberen Selimian en zijn geloofsgenoten noodhulp te verlenen aan de bewoners. “Het gaat hier nu iets beter, maar er zijn nog veel problemen, met water, elektriciteit, voedsel