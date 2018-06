Nederland krijgt een nieuwe imamopleiding, nu van moskeekoepel Milli Görüs

Op basis van de eerste voorlichtingsavond heeft Yusuf Altuntas, die voorzitter van de raad van toezicht wordt, er alle vertrouwen in dat het lukt, zegt hij. "Zes studenten hebben zich al aangemeld. We willen er minimaal 15 hebben."

Iedereen die imam of leraar godsdienst wil worden kan de opleiding doen, benadrukt Altuntas. "Van welke stroming of van welke afkomst een student ook is. We willen imams opleiden voor de hele moslimgemeenschap, ook voor Marokkaanse moskeeën."

Milli Görüs bekostigt de opleiding, die particulier wordt en dus niet door de overheid gefinancierd. Er zijn al twee hbo-instellingen die op deze wijze een imamopleiding aanbieden, de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam en de Islamic University Europe of Applied Sciences.

Eerdere pogingen Al jaren maakt de Nederlandse overheid plannen voor een imamopleiding, sinds buitenlandse imams meer en meer als probleem worden gezien voor de integratie van moslims. Pogingen om een opleiding te starten op de Universiteit van Leiden en Hogeschool Inholland strandden. Over een mogelijk vervolg, dat de Vrije Universiteit (VU) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) samen doorontwikkelen, moet de minister nog beslissen. Voor Altuntas duurde het te lang, zegt hij. "Wij willen al tijden zelf imams opleiden en ze niet uit Turkije of Marokko halen. De overheid zegt dat ook te willen, maar maakt het niet waar." Van de ongeveer 50 moskeeën die Milli Görüs in Nederland telt, zegt Altuntas, zitten er zo'n vijftien zonder imam. "Het was de hoogste tijd om zelf de verantwoordelijkheid te nemen."