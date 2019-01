Nashvillers wilden progressieve PKN’ers tegengas geven

Homoseksualiteit en kerk, was de titel van de studiedag, op 16 november in Nijkerk. Ruim 500 mensen kwamen eropaf. De meesten van meer of minder behoudende snit – onder hen veel theologen en predikanten. Ze gingen met elkaar in gesprek, en verschilden flink met elkaar van mening.

Dominee Piet de Vries was er niet bij. Wel hoorde de predikant uit de Hersteld Hervormde Kerk dat in Nijkerk wel erg vaak klonk dat het helemaal niet zo erg is als homoseksuelen relaties aangaan. Dat is wél erg, vindt De Vries. “Ik vond al eerder: die Amerikaanse Nashville-verklaring zouden we eens in het Nederlands moeten vertalen. Dat idee kreeg toen een extra stimulans.” Het een leidde tot het ander, en afgelopen weekend verscheen die vertaling, met de handtekeningen van zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten eronder. Strekking: homoseksualiteit is zonde, het huwelijk is alleen bedoeld voor man en vrouw, en de Bijbel biedt geen ruimte aan christenen om daar onderling met elkaar van mening over te verschillen.

Ik wil best in gesprek met mensen die anders denken over ho­mo­sek­su­a­li­teit, maar dat verandert voor mij niets aan de uitkomst

Dat de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring juist nu verschijnt, heeft alles te maken met die meningsverschillen. Want die zijn er wel degelijk. Ook binnen het orthodoxe deel van het Nederlandse protestantisme. In een flink deel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is homoseksualiteit eigenlijk geen gespreksonderwerp meer. Maar op de behoudende vleugel van die kerk is dat anders. Daar wordt er veel over gesproken, daar is beweging. Hetzelfde geldt voor delen van andere behoudende kerkgenootschappen.

Tegenverklaring Robert Plomp is vol overtuiging lid van een PKN-gemeente die zich rekent tot de Gereformeerde Bond, de behoudende stroming binnen de PKN. Anders dan veel bonders is Plomp groot voorstander van gelijke rechten voor homo’s in de kerk. Op zijn website schrijft hij er veelvuldig over, net als op sociale media. Hij publiceerde het boek ‘Nederlander met de Nederlanders – een positieve, orthodoxe visie op homoseksualiteit, wetenschap en vrouwelijke leiders’. Plomp was een van de sprekers op de studiedag in Nijkerk. “Als het gaat over homoseksualiteit in orthodox protestants Nederland zie je twee fronten. Aan het eerste front wordt volop gediscussieerd. Daar hoor je predikanten en theologen die er behoudend in staan, maar die ook zeggen: ik kan niet zomaar stellen dat mijn wil overeenkomt met Gods wil. Het tweede front is het front van de Nashville-verklaring: in die hoek willen ze liever niet eens in gesprek over homoseksualiteit. Zij zeggen: Gods wil over homoseksualiteit is glashelder, homoseksualiteit is zondig, einde verhaal. Het Nashville-front ziet de beweging en het gesprek over homoseksualiteit in andere delen van de kerk, óók in andere behoudende delen, en dat beangstigt ze. Met de verklaring trekken ze een lijn.” Dat klopt, bevestigt PKN-dominee Maarten Klaassen, een van de initiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring. “Het is een urgente discussie, zeker binnen mijn kerk.” In de laatste synodevergadering van de PKN werd in november gesproken over de vraag of homo- en heterohuwelijk in de kerk gelijk moeten worden gesteld. Dat gebeurde niet. Maar er was wel veel steun voor. Kort na die synode publiceerden honderden predikanten en kerkelijk werkers uit de progressievere kant van de PKN een open brief waarin ze lieten weten dat de kerk wat hen betreft openstaat voor alle relatievormen. Klaassen: “De Nashville-verklaring kun je als een tegenverklaring beschouwen. Daarmee trekken we een lijn”. Want van beweging willen Klaassen en De Vries niet weten. “Ik wil best in gesprek met mensen die anders denken over homoseksualiteit”, zegt De Vries. “Maar dat verandert voor mij niets aan de uitkomst. Het is duidelijk wat Gods wil is.”

‘Ik heb de reformatorische wereld al verlaten, maar de Nashville-verklaring is een trap na’ Niet iedereen is blij met de discussie over homoseksualiteit in orthodox protestants Nederland. De Nashville-verklaring is een tegenreactie, want ‘Gods wil is duidelijk’. Twee lhbti’ers met een reformatorische achtergrond reageren. “Mijn moeder zei: ‘God gaat boven mijn kinderen’.”

Is de Nashville-verklaring discriminerend én strafbaar? De Nashville-verklaring is discriminerend en in strijd met artikel 1 van de Grondwet, zeggen critici. Operazangeres en ambassadeur van de Gay Pride, Francis van Broekhuizen, doet daarom aangifte tegen SGP-voorman Kees van der Staaij. Heeft een rechtszaak kans van slagen?