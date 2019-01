Nashville-opstellers: Geen nieuwe handtekeningen, eerst reflectie

“De verklaring heeft heel erg veel losgemaakt, het zijn zeer bewogen dagen geweest. We merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen en anders gelezen werden dan we bedoelden. Dat vraagt dus om een nadere verklaring. Daar gaan we aan werken.”

De Nederlandse vertaling van de van oorsprong Amerikaanse tekst was aanvankelijk bedoeld als een opmaat voor een studiedag waarop predikanten en voorgangers uit het behoudende deel van het Nederlands protestantisme met elkaar in gesprek zouden gaan over homoseksualiteit, vertelt Klaassen. “Die studiedag gaat er ook komen, ergens in de komende maanden. Dat gaan we nu voorbereiden. We verspreiden vandaag of morgen nog een persbericht waarin we een en ander aankondigen en daarna wordt het tijd voor radiostilte en verdere bezinning.”

Dat de tekst eerder werd verspreid dan aanvankelijk bedoeld was, kwam doordat vorige week in het Reformatorisch Dagblad een opiniestuk verscheen waarin twee hoogleraren uit de Christelijke Gereformeerde Kerken meldden waarom ze de Nashville-verklaring niet wilden ondertekenen. Die twee hoorden bij een grote groep predikanten, voorgangers en theologen uit orthodox-protestantse hoek die door de initiatiefnemers waren gevraagd hun handtekening te zetten. “Daardoor kwamen dingen in een stroomversnelling”, vertelde de aan de Herstelde Hervormde Kerk verbonden dominee Piet de Vries eerder deze week. De verklaring werd zaterdag online gezet, samen met de namen van zo’n 250 ondertekenaars.

Dat zorgde voor een stortvloed aan overwegend negatieve reacties, zowel uit kerken als daarbuiten. Voorman René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) distantieerde zich van de tekst, die hij ‘theologisch eenzijdig’ en ‘pastoraal onverantwoord’ noemde. Van de ondertekenaars komen enkele tientallen uit de PKN. Ook mede-initiatiefnemer Klaassen is aangesloten bij de PKN. De meeste ondertekenaars kwamen uit orthodoxere kerkgenootschappen, zoals de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Hersteld Hervormde Kerk. Ook de namen van SGP-voorman Van der Staaij en SGP-senator Van Dijk stonden onder de tekst. Dat leidde tot stevige kritiek van andere politieke partijen.

Gisteren verspreidden voorzitters en oud-voorzitters van christelijke LHBT-organisaties een verklaring waarin ze afstand namen van de Nashville-verklaring. ‘Wij staan met deze verklaring op om naast het geluid van de Nashville-verklaring een ander geluid te laten horen dat oog heeft voor de realiteit van LHBT’ers met een christelijke achtergrond. Wij hopen dat we met onze verklaring alle mensen, met name jongeren, kunnen bereiken die worstelen met de combinatie van hun geloof en hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Dat je mag weten dat God je gemaakt heeft naar zijn beeld. Dat je goed bent zoals je bent. Dat God je altijd trouw zal zijn. Dat er kerkgemeenschappen zijn die jou accepteren en waar je mag zijn wie je bent met alles er op en er aan.’

