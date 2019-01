Nashville-initiatiefnemers krabbelen terug: ‘Homo’s mogen uit de kast komen’

De initiatiefnemers van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring nuanceren een van de meest omstreden punten uit de tekst. Anders dan de verklaring suggereert mogen homo’s wél uit de kast komen. De van oorsprong Amerikaanse verklaring spreekt zich stevig uit tegen homoseksualiteit. Afgelopen weekend werd de tekst gepubliceerd, ondertekend door zo’n 250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten.

Het is, stelt de tekst, niet Gods bedoeling dat ‘mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit’. Die zin laat zich lezen als een oproep aan lhbti’ers om niet uit de kast te komen. En zo wérd de zin ook gelezen, bleek uit vele verontwaardigde reacties. In gesprek met deze krant zeggen twee van de initiatiefnemers nu dat de zin niet beoogt om lhbti’ers van een coming-out te weerhouden.

“Ik snap dat het zo kan overkomen, maar zo is het niet bedoeld”, zegt Piet de Vries, predikant in de Hersteld Hervormde Kerk. “We willen mensen er zeker niet van weerhouden om uit de kast te komen”, stelt ook dominee Maarten Klaassen, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). “Als de tekst die indruk wekt, moeten we daar duidelijkheid in bieden. Natuurlijk mogen mensen uit de kast komen. Maar ze hoeven ook weer niet boven op de kast te gaan staan.” Klaassen vindt dat je wel homo mag zijn, maar je mag die homoseksualiteit niet in de praktijk brengen.

Ik durf wel zeggen dat ik deel uitmaak van een kerk waarin ook ontrouwe christenen zitten Maarten Klaassen

De Nashville-verklaring maakte de afgelopen dagen een stortvloed aan negatieve reacties los. Het Openbaar Ministerie liet gisteren weten dat ze de tekst gaat onderzoeken op eventuele strafbaarheid.

Minstens zes ondertekenaars hebben spijt van hun handtekening en trekken hun steun aan de verklaring in. Maar de initiatiefnemers zeggen ook bijval te hebben gekregen. De lijst met ondertekenaars (vooralsnog allemaal mannen) is nog niet compleet: de tekst is gisteren toegezonden aan een grote groep predikanten met de vraag om steun.

Ook SGP-partijleider Kees van der Staaij steunt de verklaring. Net als de initiatiefnemers bracht hij daar gisteravond wel een nuancering bij aan: homo’s moeten hun geaardheid kunnen uiten. “Maar daaraan een vervolg geven in een leefwijze is een wezenlijk verschil.”

Ontrouwe christenen De huidige ondertekenaars komen uit onder meer de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en de PKN. De behoudende vleugel van het protestantisme in Nederland bestaat uit een reeks aan (meer en minder orthodoxe) kerkgenootschappen met een gezamenlijke achterban van zeker 500.000 gelovigen. Met name de ondertekenaars uit de PKN vallen op: dat is een brede kerk waar heel verschillend over homoseksualiteit wordt gedacht. Maar volgens de Nashville-verklaring mogen ‘getrouwe christenen’ daar niet onderling over van mening verschillen. “Ik zou dus inderdaad wel durven zeggen dat ik deel uitmaak van een kerk waarin ook ontrouwe christenen zitten”, zegt PKN-predikant Klaassen. “Er is in de kerk altijd een strijd gaande tussen waarheid en dwaling. Je helpt de zaak niet om dan weg te lopen uit zo’n kerk.” PKN-voorman René de Reuver heeft afstand genomen van de verklaring, die hij ‘onverantwoord’ en ‘eenzijdig’ noemt. Klaassen verbaast zich daarover. “In november publiceerde een grote groep predikanten en kerkelijk werkers een open brief waarin ze zeiden dat in de PKN ruimte is voor alle relatievormen. Daar heb ik De Reuver toen niet over ­gehoord. Waarom reageert hij nu wél?”

