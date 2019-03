Na maanden kerkasiel wil Hayarpi Tamrazyan christen-politica worden

Het is Hayarpi Tamrazyan ten voeten uit. Op zoek naar een geschikte plek om af te spreken stelt de studente econometrie de gebedsruimte voor, een klein cirkelvormig gebouwtje, deel van het enorme Tilburgse universiteitscomplex. “Dan kan ik je laten zien waar ik direct ­heenging toen ik na het kerkasiel weer hier op de universiteit kwam.”

Staand in de schaars ingerichte ruimte met een halfronde zitbank, een gebedskleed en twee schilderijen, fluistert ze: “Het kwam gewoon in mij op om hierheen te gaan, dat voelde zo. Ik wilde met God beginnen, en tot Hem bidden, omdat ik vind dat Hem alle eer toekomt.”

Sinds een maand is de 21-jarige ­Hayarpi weer dagelijks op de universiteit, na een verblijf van vier maanden in de kerk. Het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan kreeg eerst vier weken onderdak in zijn eigen vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Katwijk. En vanaf eind oktober bood een permanente kerkdienst door meer dan duizend voorgangers in de Haagse Bethelkapel maar liefst 96 dagen en nachten bescherming tegen een inval van de ­politie.

Slag om de arm Begin februari kwam aan die bijzonder lange estafettedienst een einde, omdat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het kinderpardon verruimde. Naar verwachting kunnen rond de 700 kinderen, inclusief Hayarpi en haar zus en broer van 19 en 15, daarom in Nederland blijven. Een officieel bewijs heeft de familie nog niet, de slopende onzekerheid over haar toekomst is nog niet definitief ten einde. “Ik weet niet hoe lang dat nog gaat duren en ik hou voor iedereen een slag om de arm”, zegt Hayarpi. “Maar we hebben nu wel een ander en veel beter perspectief. Ik kan in afwachting van de uiteindelijke beslissing mijn normale dingen doen.” Die normale dingen, dat betekent voor deze tweedejaars vooral: blokken voor de tentamens in april. Als ze achter de computer zit te studeren, dan dwalen haar gedachten weleens af naar de maanden in de Bethel. In die kerk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vond ze soms concentratie en rust voor haar studie. Haar decaan nam in de kerk een tentamen af. “Helemaal officieel volgens de regels hoor”, lacht ze aan een van de picknicktafels in het gras waar ook andere studenten in de flauwe voorjaarszon met hun laptop zitten. Veel mensen weten niet dat er hier gewoon kinderen van hun bed worden gelicht

Hayarpi Tamrazyan Om zich heen kijkend zegt Hayarpi: “Het is raar om hier na al die maanden van kerkasiel weer te zijn. Maar die tijd lijkt ook weer ver weg. Ik ben hier in mijn vertrouwde omgeving, het is ook weer heel gewoon. Als ik met mijn vriendinnen ben, dan is het helemaal compleet.” Vandaag zal ze weer even terug zijn in Den Haag. In de Bethelkapel – waar anders? – presenteert ze haar boek, ‘Aards verdriet & hemelse vreugde’, een bundel met gedichten. Sommige zijn al wat ouder. Hayarpi schreef ook in haar geboorteland Armenië al gedichten, ze ging ermee door in de Nederlandse asielzoekerscentra waar ze sinds haar twaalfde woonde, ze schreef haar verdriet van zich af toen ze zich na haar achttiende dagelijks moest melden bij de vreemdelingendienst, waardoor het haast onmogelijk was ook nog college te volgen in Tilburg. Maar de meeste gedichten in het boek kwamen uit haar handen in de maanden in de kerk.

Gods hand Voor wie heeft ze de verhalen nu gebundeld? “Ik heb niet speciaal iemand of een doelgroep voor ogen. Ik heb het boek geschreven om aandacht te vragen voor kinderen die in zo’n situatie hebben gezeten als de mijne, of nog zitten. Heel veel mensen weten niet dat er hier gewoon kinderen van hun bed worden gelicht”, zegt de schrijvende studente. Samen met haar moeder (‘Mijn belangrijkste adviseur’), maakte ze de ­selectie. Ze deelde haar gedichten in in drie hoofdstukken: geloof, kinderpardon en gebeden. Die over het geloof is niet voor niks verreweg het langst: “Ik wil laten zien hoeveel kracht en vreugde het geloof geeft.” Zonder dat had ze het niet volgehouden. ‘Wat als ik het geloof niet had, dan was ik verloren’, schrijft ze. ‘Want het onmogelijke voor mij / is het mogelijke voor U.’ Ze ziet Gods hand in het kerkasiel. “Natuurlijk, God werkt ook via mensen. Maar mijn moeder zegt altijd dat God een plan met ons heeft. Als ik terugkijk zie ik zijn leiding in alles. Wie had kunnen bedenken dat er kerkasiel bestond? Het kwam heel onverwachts, ik heb meteen gegoogeld wat het was. Ik had niet gedacht dat dit kon, en ook niet dat het zo lang is volgehouden. En er is áltijd een dienst geweest, nooit is er zomaar een muziekje opgezet.” Boos op God, dat ze van rechters eerst wel en later niet in Nederland mocht blijven, is ze nooit geweest. Zo werkt het geloof bij haar niet: “Als ik bid, dan vraag ik nooit om een verblijfsvergunning. Anderen met wie ik in gebed ben doen dat wel voor mij, maar ik bid alleen om Gods nabijheid. Als het moeilijk is, is dat niet het einde van de wereld, maar dan ervaar ik God nog dichterbij.”

Gods bedoeling Dat betekent voor haar niet dat ze zich zomaar neerlegt bij aardse ellende. “We weten niet wat Gods bedoeling is, maar ik vind onrecht heel erg.” Daarom is ze actief in de ChristenUnie. Ze zette in Brabant een jongerenafdeling op en ze volgt momenteel een cursus leiderschap. Even heeft ze een dip gehad, ze was teleurgesteld toen de ChristenUnie bij de formatie van dit kabinet uitbreiding van het kinderpardon moest inleveren. “Dat vond ik heel moeilijk, maar later besefte ik dat ze niet anders konden.” En ze zag dat haar grote voorbeeld in de politiek, ChristenUnie-kamerlid Joël Voordewind, zich bleef inspannen voor haar en voor de honderden andere kinderen die net buiten het kinderpardon vielen. “Door hem ben ik de politiek ingegaan. Het had hem ook pijn gedaan, ik vond het heel belangrijk dat hij dat liet zien.” Terwijl hij onderhandelde over verruiming van de regels, stuurde ze hem het gedicht ‘Hoop en onmacht?’ Ze weet dat hij haar volgt. Hij noemt haar gedichten ‘bijna-psalmen’. Hayarpi schrijft ervan te dromen ‘christen-politica’ te worden. Of dat ervan komt, dat weet ze nog niet. Maar nu ze aan den lijve heeft ondervonden wat politieke beslissingen teweeg kunnen brengen, is ze wel extra gemotiveerd. “Ik heb altijd de drang gehad me in te zetten voor anderen. Het is niet dat je in de politiek per se het meeste kunt bereiken, maar je kunt wel voor veel mensen iets doen. Als je naar het kinderpardon kijkt, dan kan de politiek zomaar een toekomst geven aan honderden kinderen. Voor mij is dat het bewijs dat je in de politiek iets kunt bereiken waar mensen wat aan hebben.” Maar nu eerst: de studie. Vanmiddag heeft ze een belangrijke afspraak met een docent, morgen is ze weer in de bibliotheek met haar vriendinnen. Hoe voelt de vrijheid, na het lange verblijf binnen de kerkmuren? “Nou ja, in de kerk kon ik niet naar buiten. In de letterlijke zin was ik er niet vrij. Maar je hebt twee soorten vrijheid, naast de letterlijke is er de vrijheid van de geest. Dat is echte vrijheid. Die was er wel, die heb ik ook in de kerk gevoeld.” © Inge van Mill

De realiteit Je vergeet het nooit

Als je het een keer meemaakt

Vroeg in de ochtend

Geluiden buiten

Wat zal het zijn?

Nee, zei mijn hart

Wel, zei mijn hoofd

De vreemdelingenpolitie

Ik keek uit het raam

Een paar stevige mannen

De casemanager, dienst terugkeer

Ik begon te trillen

Heel mijn lichaam beefde

We zaten in een procedure

En hoefden niet in detentie

Maar even dacht ik

Zou het voor ons zijn?

Toen hield ik mijn adem vast

Toen klopte mijn hart sneller

Ze liepen het gebouw binnen

Ik was te bang om te kijken

Ging terug naar bed

Maar trilde nog steeds

En liet een traan

Mijn broertje was ontzettend bang

Ging naar onze ouders

Ze waren voor anderen

Voor andere kinderen

Die ook gescheiden van ouders

In een donker busje moeten zitten

Wat zouden zij hebben gevoeld?

Zouden ze nog wat kunnen voelen?

Vergeten kan ik niet

Hoe bang ik was

Het leek wel een nachtmerrie

Maar was helaas de realiteit

H et leven zingend tegemoet Al stroomt mijn gezicht vol met tranen

Al lijkt mijn verdriet geen eind te kennen

En lijkt alles en écht alles te mislukken

Toch zing ik van Uw glorie

Want U hebt een vreugdeboom laten groeien

Diep in mijn hart geworteld

U hebt rust in mijn ziel geblazen

En de storm daarin gestild

Hoop en onmacht Wanneer de sterren hun glans verliezen

En de harten achter de bomen schuilen

Wanneer de wereld ineen lijkt te storten

En de onmacht je lijkt te verslinden

Hou je een sprankje hoop

Steek je een klein kaarsje aan

Hoop je dat rechtvaardigheid wint

Wie is Hayarpi Tamrazyan? Hayarpi Tamrazyan werd in 1997 geboren in Armenië. Toen ze twaalf jaar was vluchtte het gezin Tamrazyan wegens de politieke activiteiten van haar vader naar Nederland. Hayarpi begon op vmbo-kader en deed vervolgens havo en vwo. Ze ­studeert nu in Tilburg econometrie. Het gezin kreeg van de rechtbank twee keer toestemming in Nederland te blijven, maar nadat de staat in beroep was gegaan besloot de Raad van State dat het toch terugmoest naar Armenië. Tijdens het kerkasiel verruimde de ­coalitie de regels voor het kinderpardon, waardoor het gezin vermoedelijk een verblijfsvergunning krijgt. Hayarpi Tamrazyan, ‘Aards verdriet & hemelse vreugde’, Stichting Inlia; 48 blz. € 12.50.

