Na honderd jaar wachten, heeft de Zeeuwse kerk haar predikant

J. de Kok uit Krabbendijke heeft in de zeer orthodoxe Zeeuwse kerk een beroep aangenomen, meldt het kerkgenootschap. Daarmee schrijft hij geschiedenis. De gemeente in Westkapelle werd opgericht in 1921, en de vacature dateert uit die tijd. In haar bijna honderdjarige bestaan is ze altijd vacant geweest. Het idee dat de 250 zielen in Westkapelle vanaf september een heuse gemeentepredikant hebben is ‘nog niet bevatten’, zegt scriba Wim de Visser. “Een predikant, die onze gemeente kan leren kennen. Die weet wat er leeft. Dat is heel bijzonder. Schapen hebben een herder nodig.”

Lees verder na de advertentie

De Gereformeerde Gemeenten (108 duizend leden), het grootste reformatorische kerkgenootschap, legt de lat voor predikanten hoog. De domineesopleiding is alleen toegankelijk voor leden van wie wordt aangenomen dat God hen persoonlijk bekeerd heeft – een wonderlijk ingrijpen dat maar een klein deel van de gelovigen overkomt.

Sommige vacatures binnen de Gereformeerde Gemeente zijn al veertig of vijftig jaar vacant

Die eis zorgt voor een ernstige krapte. De 160 lokale gemeenten hebben maar liefst 100 openstaande vacatures. Ruim de helft van die gemeenten brengt zogenoemde beroepen uit, verzoeken aan voorgangers om bij haar aan de slag te gaan. De meeste van die avances blijven onbeantwoord. Drachten, Urk, Rotterdam, Scherpenisse en zo nog een stuk of twintig gemeenten: allemaal brachten ze onlangs een tevergeefs beroep uit op de 37-jarige kandidaat J. de Kok.

Er zijn binnen de ‘GerGem’ gemeenten die al veertig of vijftig jaar vacant zijn, maar Westkapelle is wel heel uitzonderlijk, zegt Bart Drost van het landelijke bureau voor kerkelijke dienstverlening. “Ik kan me geen gemeente bedenken die langer heeft gewacht.” De bekerings-vereiste is niet altijd even praktisch, geeft Drost toe. “Maar als we lang moeten wachten, hebben we er berusting in dat het de wil van God is. Hij beschikt.”

De Heere stuurt zijn knechten, op Zijn tijd. We wisten: uiteindelijk zou het gebeuren Scriba Wim de Visser

Net als veel andere GerGem-kerken vliegt Westkapelle al decennia voorgangers uit andere gemeenten in. Van de drie zondagsdiensten is er één predikantloos. Bij die zogenoemde leesdienst lezen ouderlingen preken voor van andere predikanten. Recent materiaal, maar ook verkondigingen van decennia geleden. Bruiloften, begrafenissen en andere speciale gelegenheden worden gedaan door een ‘consulent’, een Middelburgse predikant die vaste achtervang was. “We zijn heel blij dat het zo kan”, zegt scriba De Visser. “Maar ja, met gastpredikanten bouw je geen band op. Je kunt niet met je zorgen en je problemen naar ze toe. En ze kunnen hun verkondiging niet toespitsen op wat er speelt in de gemeente.”

Hadden De Visser en zijn gemeente na 95 jaar wachten de hoop niet al opgegeven? “Absoluut niet. Je moet blijven verwachten. De Heere stuurt zijn knechten, op Zijn tijd. We wisten: uiteindelijk zou het gebeuren.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.