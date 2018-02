Na een burn-out belandde Bart Bannink (36) in een boeddhistisch klooster. Nu heet hij Pham Hanh

Het begin

Lees verder na de advertentie

"Na een burn-out zocht ik een plek om na te denken. Zo belandde ik voor het eerst in Plum Village, het klooster in Zuid-Frankrijk van de Vietnamese boeddhistische leermeester Thich Nath Hanh, een van de grondleggers van mindfulness. Ik herinner me dat ik tijdens een meditatie ineens een stem in mezelf hoorde zeggen: 'Je voelt je niet goed genoeg'. Dat raakte me zo diep: dit is de wortel van al mijn problemen, zag ik plots.

"Ik had een stressvol bestaan als zelfstandige ICT'er, en pushte mijzelf zo erg dat ik onder het eczeem zat. Ik nam geen vrij, want als ik niet werkte, kwam er geen geld binnen. En ik moest werken, die Audi rijden en steeds maar meer, meer, meer. Denkend dat dat me het geluk zou geven dat ik zocht. Terug in Nederland ben ik in een tuinhuisje in Rotterdam een sangha begonnen, een meditatiegroep. Daar voelde ik me helemaal verbonden met de natuur. Als ik terugkwam in mijn huis, voelde dat als een betonnen cel. Dus heb ik het verkocht en ben ik in het tuinhuisje gaan wonen."