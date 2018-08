Na de Passion gaat de protestante kerk nu ook meebetalen aan een tv-serie van de NCRV

Reinder van Dijk, eindredacteur televisie bij KRO-NCRV, noemt de samenwerking ‘heel bijzonder’. De PKN draagt weliswaar financieel ook bij aan The Passion en de provincie Friesland sponsort het KRO-NCRV-programma Mijn Pelgrimspad. Maar niet eerder was de samenwerking zó intensief, zegt Van Dijk. De PKN draagt een deel van de kosten. Hoe groot het aandeel is, wil kerk noch omroep zeggen. Maar zonder de financiële bijdrage van de PKN had de NCRV de serie niet kunnen maken.

Journalistieke onafhankelijkheid De afdeling communicatie van de PKN is betrokken bij de opzet van het programma. “Wij hebben een stem in de redactie en helpen soms bij het benaderen van deelnemers”, zegt woordvoerder Marloes Nouwens-Keller. Redacteuren kunnen gebruik maken van de Verhalenbank van de PKN, een verzameling van persoonlijke verhalen van PKN-ers. In de serie die op 4 september begint, vertellen zij wat zij doen met hun geloof. Eindredacteur Van Dijk benadrukt dat de omroep haar journalistieke onafhankelijkheid niet uit handen geeft. “De verantwoordelijkheid voor het programma natuurlijk ligt bij ons. En we overleggen wel met de PKN over de invulling, maar ik ben de eindredacteur, dus uiteindelijk bepalen wij als programmamakers wat erin komt.” De PKN is opgetogen over de samenwerking. Dat de NCRV langs kwam voor dit programma, noemt voorlichter Nouwens ‘een gouden kans.’ “Dit sluit naadloos aan bij wat we willen uitstralen. Het is precies ons motto: de kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde”, zegt ze. Eindredacteur Van Dijk verwacht dat de KRO-NCRV dit soort samenwerkingsverbanden wel vaker zal gaan zoeken, mogelijk ook met de katholieke kerk. Publieke omroep NPO wil bezuinigen op levensbeschouwelijke programma’s. “We moeten dus creatiever worden bij de financiering van de programma’s”, zegt Van Dijk.