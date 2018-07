Mystiek realisme zou praktisch zijn

Het kan ook het contact met God of het Hogere zijn dat je voor de wereld wilt afschermen. Het is te intiem, te onzeker misschien ook. Dag Hammarskjöld is zo iemand. Hij was secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Op 18 september 1961, tijdens een vredesmissie naar Congo, stortte het vliegtuig waarin hij reisde neer. Mogelijk was er sabotage in het spel.

Na zijn dood vond men zijn dagboek. Hammarskjöld zelf noemde het 'een witboek van de dialoog met mijzelf - en met God'.

Hoe omgaan met je fouten? Met je mid­del­ma­tig­heid? Door zelfverachting te vermijden dus.

Ik heb het boek nu een paar keer gelezen en wat mij telkens weer opvalt is het immense contrast tussen de levenshouding die voor Hammarskjöld zo belangrijk was en de houding van het gros van de politieke leiders van nu. "Mijn middelmatigheid zien, niet in geselende zelfverachting, niet met de hoogmoed van de rouwmoedige - maar als een risico voor de integriteit van mijn handelen wanneer ik haar niet in het oog houd." Hoe omgaan met je fouten? Met je middelmatigheid? Door zelfverachting te vermijden dus. Terwijl rouwmoedigheid hier niet als deemoed of bescheiden zelfinzicht naar voren komt, maar als hoogmoed. Het zijn deze teksten die het dagboek vleugels hebben gegeven, tot op de dag van vandaag. Jezelf in het oog houden, juist om niet tot wanhoop te vervallen. Immers: "Alles verbranden in het vuur van het heldere oog en toch hopen dat iets van hetgeen dat uit de as gehaald kan worden waardevol zal zijn". Het is de paradox van het geloof die hier spreekt.