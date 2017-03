Moslims vinden Vlaams slachtverbod prima, joden niet

Het Vlaamse parlement treft die maatregel naar aanleiding van een woensdag verschenen onderzoeksrapport. Dat rapport, geschreven in opdracht van het parlement, pleit voor verplichte ‘elektronarcose’: schapen en andere kleine herkauwers moeten eerst met elektroschokken worden verdoofd, pas daarna kan hen de keel worden doorgesneden. Een parlementaire meerderheid bestaande uit het christendemocratische CD&V, het liberale Open VLD en het Vlaams-nationalistische N-VA neemt die aanbeveling dus over.

Moslimorganisaties kunnen daar goed mee leven, zo is gebleken bij overleg. De religieuze voorschriften die zij volgen, staan verdoving toe, zo lang die maar niet onomkeerbaar is. Dat is hier het geval: van elektroschokken kan een dier uiteindelijk weer bijkomen. “Voor een groot deel van de moslims is deze verdoving al een gangbare praktijk”, zegt de opsteller van het rapport, Piet Vantemsche, in dagblad De Morgen. Vantemsche voerde meerdere gesprekken met de religieuze gemeenschappen. “De moslimgemeenschappen lieten mij weten: de praktijk van de islam evolueert en past zich aan aan de tijd, de context en de plaats waarin die zich bevindt.”

Joden komen misschien naar Nederland

Bij joden ligt dat anders. Hun religieuze voorschriften verbieden alle bedwelmde slacht, dus ook niet-permanente varianten. Het Forum der Joodse organisaties, een belangengroep, gaat bekijken of er aan de nieuwe regels nog een mouw te passen is. Een van de mogelijkheden is uitwijken naar Wallonië of Nederland, zegt hoofdredacteur Michael Freilich van maandblad Joods Actueel. “We gaan in ieder geval niet beginnen clandestien te slachten. Als de wet er komt, zullen we ons aan de wet houden, al zal het niet van harte zijn.”

Of Vlaamse moslims hun dieren werkelijk in Nederland kunnen komen slachten, is nog maar de vraag. Het kabinet heeft vorig jaar bepaald dat Nederlandse slachthuizen alleen mogen leveren aan de Nederlandse markt. Meerdere Europese landen hebben de afgelopen jaren onverdoofde slacht verboden, of hebben plannen in die richting. Eerder kozen Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland en Zwitserland al voor een algeheel verbod.

We gaan in ieder geval niet beginnen clandestien te slachten. Als de wet er komt, zullen we ons aan de wet houden, al zal het niet van harte zijn Michael Freilich van maandblad Joods Actueel

In Nederland blijft onbedwelmd slachten toegestaan: een motie van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) werd wel aangenomen in de Tweede Kamer, maar sneuvelde in 2012 in de Eerste Kamer. Senatoren twijfelden onder meer aan de juridische deugdelijkheid van de wet. Wel maakte de overheid afspraken met de joodse en islamitische gemeenschappen. Zo moeten dieren die veertig seconden na de halssnede het bewustzijn nog niet hebben verloren, alsnog worden verdoofd. Staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) kondigde vorig jaar aan dat hij die regel wil aanscherpen, maar is nog niet tot actie over gegaan.