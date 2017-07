Moslim-zijn in India is niet makkelijk

Opgaan, blinken en verzinken. Zijn triomf leek schitterend. Zijn val was diep. Omdat hij zijn beloften aan zijn nieuwe geloofsgenoten niet waar kon maken, houdt hij zich voor hen schuil. Ze kunnen zijn bloed drinken. Die beloften waren alle materieel van aard. Geen zielenheil maar geld. Blijde boodschappen kun je niet eten, boter bij de vis willen de bekeerde dalits, maar die krijgen ze niet. Kumar geeft de schuld aan slome ambtenaren. Maar de gedupeerde armoedzaaiers geloven hem niet.

Dalits zijn de laagste kaste van de 'onaanraakbaren' binnen het hindoeïsme. Officieel kennen andere godsdiensten in India geen kastenstelsel. In het verleden gingen daarom veel dalits over tot islam, christendom of boeddhisme. Ze hoopten zo te ontsnappen aan het wurgende kastenstelsel. Het gebeurt nog steeds. Soms dreigen dalits de autoriteiten met een massale overgang tot de islam, om eisen ingewilligd te krijgen. Overigens heeft de deelstaat Gujarat een overgang van hindoeïsme naar islam verboden, in een 'wet op de godsdienstvrijheid'. Een fier wapperende vlag op een modderschuit, die benaming.

Hin­doe-fun­da­men­ta­lis­me wint terrein. Veel moslimdalits keren terug tot het hindoeïsme

Er is ook een omgekeerde beweging: dalits, van wie de voorouders lang geleden moslim werden 'keren terug tot het hindoeïsme'. Daarvoor zijn diverse redenen. In India wint hindoe-fundamentalisme veld. Het wordt er niet prettiger op moslim te zijn. In de volkrijkste Indiase deelstaat, Uttar Pradesh, regeert een premier die in de verkiezingscampagne beloofde alle moslims te zullen verdrijven. Recente arrestaties van moslims die luid zouden hebben gejuicht bij een cricketnederlaag van India tegen Pakistan, een kapitale nationale ramp, hebben nog iets grappigs. Dat geldt niet voor het lynchen van moslims wegens zogenaamd slachten van heilige koeien. Amnesty luidt daarover de noodklok.

Teleurstelling Ook verlaten moslimdalits de islam uit teleurstelling. In theorie kent de Indiase islam geen kastenstelsel, in de praktijk wel. Het Indiase christendom trouwens ook. Eenmaal een verachte dalit, dan altijd, en je kindskinderen ook. Kun je net zo goed weer hindoe worden. Een derde aansporing tot geloofsverandering: de subsidiekraan. Volgens de Indiase wet krijgen mensen van lage kasten geldelijke steun. Maar moslimdalits vallen buiten de prijzen, omdat de islam in theorie geen kastenstelsel kent en er, weer alleen in theorie, daarom geen moslimdalits zijn. De armste moslims krijgen weliswaar andere hulp, maar hindoe-zendelingen lukt het soms toch moslimdalits voor te rekenen dat ze, als ze hindoe worden, er financieel op vooruitgaan. Die blijde boodschap verkondigde ook Surendre Kumar in moslimdorpen in Uttar Pradesh. Ongeveer veertig moslimdalits werden met roepietekens in hun ogen hindoe, in een tempel in Faizabad. Surendre Kumar glom van trots. Minder verging het hem bij ambtenaren, van wie hij certificaten wilde die deze ex-moslims recht zouden geven op 'lagekastensubsidie'. Hij ving bot en de bekeerlingen zijn hels. Wel is er een priester die de hindoerituelen uitlegt. 'Maar dat was de afspraak niet', stampvoeten ze, 'we willen die certificaten'. En Surendre Kumar gaat de dorpskronieken in als de zoveelste oplichter die dalits bedotte. Lees ook:

