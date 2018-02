Monniken kopen herberg op Schiermonnikoog

Maar vanaf volgend jaar is er weer ruimte om te groeien. De monniken, herkenbaar aan hun zwart-witte kleding, hebben drie jaar nadat hun klooster in Diepenveen dichtging, een nieuw onderkomen. Vlakbij ook nog: Herberg Rijsbergen staat maar driehonderd meter verderop, aan de rand van het dorp op het Waddeneiland.

De inrichting is sober, gelijk de eenvoud van de cisterciënzers. De kamers hebben geen tv, de betegelde sanitaire ruimtes missen elke luxe, gedichten sieren de muren. Er is ruimte voor een gastenverblijf en een kapel. Alles kleinschalig, benadrukt abt Alberic; meer dan tien monniken gaat klooster Schiermonnikoog niet tellen. "En we zijn er niet op uit toeristen te lokken."

Weerstand

Eerder hadden zij plannen voor de bouw van een duurzaam onderkomen in een natuurgebied. Dat stuitte op weerstand. "We hadden het wel door kunnen drukken, maar dat wilden we niet", zegt de abt, die 'zeer tevreden' is dat de oplossing zo dicht bij huis bleek te zijn.

In de woning hebben ze naar zijn zeggen het monnik-zijn in al zijn puurheid herontdekt. De vieringen - zeven keer per dag - hielden ze in hun eigen huiskamer, een aparte kapel was er niet.

Geen moment hebben de vier broeders overwogen weer naar de wal te gaan. Schiermonnikoog is hen lief geworden: "Het was hier, of anders de lucht in", grinnikt Alberic. "Als je in Lauwersoog op de boot stapt, laat je letterlijk de wereld achter je. Dan ga je naar het eiland van God."

