Misbruikzaak kost drie Chileense bisschoppen hun positie

De paus heeft het ontslag van drie Chileense bisschoppen aanvaard. Dat kon niet uitblijven. Een paar weken geleden dienden alle Chileense bisschoppen hun ontslag in, nadat ze door de paus op het matje waren geroepen. De vraag was hoe Franciscus op het collectieve ontslag zou reageren. In een korte, zakelijke mededeling liet het Vaticaan vandaag weten dat de bisschoppen Juan Barros, Gonzalo Duarte en Cristian Caro bisschop-af zijn.

Lees verder na de advertentie

Of dat betekent dat de overige bisschoppen – het zijn er meer dan dertig – allemaal kunnen blijven zitten, is niet helemaal duidelijk. Daar zegt het Vaticaan niets over.

Het misbruikschandaal in Chili is enorm: onderzoek door een hoge geestelijke uit het Vaticaan liet zien dat de Chileense geestelijken systematisch misbruikzaken in de doofpot probeerden te stoppen, dat bewijs van misbruik werd vernietigd, dat mensen die alarm sloegen onder druk werden gezet. En er komen nog steeds nieuwe misbruikverhalen aan het licht.

Een nieuwe dag voor de Chileense katholieke kerk breekt aan Tweet van een Chileens misbruikslachtoffer

Vernietigend rapport Signalen van misbruik waren er al veel langer, maar lange tijd gebeurde er niets. Eerder dit jaar sprak paus Franciscus nog schande van de beschuldigingen aan het adres van bisschop Barros die geweten zou hebben van het misbruik. Later – toen er uitgebreid onderzoek was gedaan en er een vernietigend rapport van 2300 pagina’s op tafel lag – bood de paus daar zijn verontschuldigingen voor aan. 'Ik erken dat ik grove fouten heb gemaakt in mijn beoordeling van de situatie, vooral veroorzaakt door een gebrek aan informatie', schreef Franciscus twee maanden geleden. 'Ik vraag vergeving aan een ieder die ik hiermee heb gekwetst.' Het was moeilijk voorstelbaar dat de paus het ontslag van bisschop Barros niet zou aanvaarden: Barros is een centrale figuur in het Chileense misbruikschandaal, samen met priester Fernando Karadima. Die laatste maakte zich meermalen schuldig aan seksueel misbruik. Barros wist daarvan en zou er zelfs een aantal keren getuige van zijn geweest. Barros ontkende, maar diende een paar weken geleden dus wel zijn ontslag in. Chileense misbruikslachtoffers reageerden verheugd op de ontslagaanvaarding van vandaag. ‘Een nieuwe dag voor de Chileense katholieke kerk breekt aan’, twitterde een van hen. Morgen reist de hoge Vaticaanse geestelijke Charles Scicluna – hij is degene die het 2300 pagina’s tellende onderzoeksrapport opstelde – opnieuw naar Chili voor vervolgonderzoek.