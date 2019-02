Misbruikkardinaal krijgt zwaarste kerkelijke straf en wordt uit het ambt gezet

Het geldt als de zwaarste straf die een priester volgens het kerkelijk recht kan krijgen: uit het ambt gezet worden. De onuitwisbare merktekenen van het wijdingssacrament mogen dan nog wel in je ziel zijn gekerfd, maar je hoort niet meer bij de priesterstand.

Vandaag maakte het Vaticaan bekend dat de Amerikaanse aartsbisschop Theodore McCarrick uit het priesterambt wordt gezet na een kerkelijk proces dat enkele maanden heeft geduurd. Niet eerder werd in de aanpak van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk zo’n hoge geestelijke zijn priesterambt ontnomen. De Congregatie voor de Geloofsleer zegt dat McCarrick zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van minderjarigen en aan machtsmisbruik. Paus Franciscus heeft bepaald dat tegen het besluit geen beroep meer mogelijk is. Al eerder verloor de 88-jarige McCarrick zijn kardinaalstitel.

Schikking

Het schandaal rond McCarrick, decennialang een van de meest gerespecteerde geestelijken in de Verenigde Staten, brak in juni van het vorig jaar uit toen het aartsbisdom New York bekendmaakte dat een klacht tegen hem vanwege misbruik van een minderjarige, dat 45 jaar geleden plaatsvond, ‘overtuigend en goed onderbouwd’ was. Op last van het Vaticaan mocht McCarrick zijn priesterlijke taken niet meer in het openbaar uitoefenen.

Hierna volgden de beschuldigingen zich snel op. McCarrick zou jarenlang seminaristen hebben misbruikt. Twee zaken bleken voor veel geld te zijn geschikt. Uiteindelijk bood hij eind juli zijn ontslag aan als kardinaal. Paus Franciscus aanvaardde het ontslag bijna onmiddellijk. Het was voor het eerst in zowat honderd jaar dat een kardinaal die titel kwijtraakte.

Het zal niet rustig worden rond de hoogst geplaatste geestelijke, hoe graag het Vaticaan dat ook wil

Het Vaticaan startte vervolgens een kerkelijk proces tegen de oud-aartsbisschop van Washington. Er was het Vaticaan veel aan gelegen dat af te ronden voor een topconferentie over misbruik waarvoor de voorzitters van alle bisschoppenconferenties van de wereld volgende week in Rome op uitnodiging van de paus bij aanwezig zijn. Onduidelijkheid over het lot van McCarrick zou de aandacht kunnen afleiden van de conferentie.