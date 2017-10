Mis voor Limburgse bisschop die vooral in China bekend is

Een half uur voor aanvang van de zondagse mis is de Heilige Naam van Jezuskerk in Broekhuizenvorst nog behoorlijk leeg. Dat is een beetje vreemd. De mis staat in het teken van misschien wel de beroemdste inwoner van het dorp. Een meer dan levensgrote foto van hem hangt aan de kerk. Een streng kijkende bisschop met een lange baard.

Als de klokken van de kerk luiden, komen de mensen mondjesmaat binnen. Onder hen ook Frans Wiertz, die twee dagen ervoor bekendmaakte dat hij op 2 december van dit jaar terugtreedt als bisschop van Roermond. Het is zijn laatste officiële bezoek aan Broekhuizenvorst. Verder is ook nuntius Aldo Cavallier - hij is, zeg maar, de ambassadeur van het Vaticaan in ons land. Hij krijgt van Harry Schraven, achterneef van de betreurde bisschop, een rondleiding door de gedachteniskapel die is ingericht voor Schraven en de acht die samen die met hem de dood vonden. Met gepaste aandacht kijkt de Italiaanse aartsbisschop naar de inhoud van de vitrines, waaronder een 'typisch Chinees kazuifel', het bisschopskruis van Schraven, alsmede een geheimzinnig doosje. Hierin zit as van monseigneur Schraven en zijn acht gezellen. "Er moet wat as van hem tussen zitten", zegt zijn achterneef.

Bekendheid

Harry Schraven is voorzitter van de Mgr. Schravenstichting, die negen jaar geleden werd opgericht om de vermoorde bisschop meer bekendheid te geven. "Hij is vergeten en wij proberen hem uit het vergeetboek te halen, onder meer door deze kapel in te richten. Als familie wisten wij wel dat hij gestorven was, maar niet hoe. Mijn achterneef Vincent Hermans heeft ontdekt dat mijn oudoom is vermoord omdat hij in 1937 tijdens de Japans-Chinese Oorlog vluchtelingen op zijn terrein liet wonen. De Japanners wilden de vrouwen die onder zijn hoede waren, hebben als troostmeisjes. Dat heeft hij geweigerd en hij is met zijn staf weggevoerd en levend verbrand."

Uiteindelijk stroomt de kerk, waar bisschop Schraven in 1899 zijn eerste mis opdroeg, nog redelijk vol. Als de eucharistieviering bijna moet gaan beginnen, ontstaat er enige consternatie. Het Engels misboek (nodig omdat de nuntius het Nederlands onvoldoende machtig is) blijkt verdwenen. Het ligt in zijn auto, maar zijn chauffeur is net even tanken. Uiteindelijk wordt besloten de mis voor het grootste gedeelte in het Nederlands te doen en tien minuten later dan gepland loopt een stoet van bisschoppen en priesters de kerk in. Onder hen vier Chinese priesters die in België studeren. Terwijl ze door het pad naar voren lopen zingt het koor: "Aan uw macht, Heer, is alles onderworpen en niemand kan uw wil verstaan". Links van het priesterkoor staat een foto van monseigneur Schraven in een erehaag van bloemen.