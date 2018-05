Minister onderzoekt verruiming van de aangifteplicht vanwege zorgen om misbruikzaak Jehova's Getuigen

Tijdens gesprekken met het bestuur van Jehovah’s Getuigen heeft Dekker er meermaals op aangedrongen: stel een onafhankelijk onderzoek in naar de manier waarop jullie met seksueel misbruik omgaan. Maar de organisatie heeft laten weten daar geen reden voor te zien. ‘Teleurstellend’, schrijft de minister in een brief aan de Kamer.

Omdat Dekker wil voorkomen dat seksueel misbruik - waar dan ook - intern wordt afgehandeld, laat hij onderzoeken of de aangifteplicht verruimd moet worden. Die plicht geldt nu alleen voor misdrijven als mensenroof en verkrachting. Wanneer de aangifteplicht wordt uitgebreid naar seksueel misbruik, moéten organisaties die weet hebben van zulke zaken aangifte doen.

Zorgen

Vorig jaar bleek uit onderzoek van Trouw dat het interne rechtssysteem waarmee Jehovah’s Getuigen seksueel misbruik afhandelen, kinderen slecht beschermt tegen misbruik en ervoor zorgt dat daders vaak vrijuit gaan. In een eerdere Kamerbrief zei Dekker zich zorgen te maken over dit interne rechtssysteem.

Frank Huiting, die als misbruikslachtoffer actief is voor de stichting Reclaimed Voices, is niet verrast door de reactie van Jehovah’s Getuigen. Hij had nooit verwacht dat de organisatie mee zou willen werken aan een onderzoek. Eerder deze maand weigerde het bestuur ook al - ondanks eerdere beloften - in gesprek te gaan met de stichting.

Dat het bestuur van Jehovah’s Getuigen zegt slechts door een gering aantal personen te zijn benaderd met beschuldigingen van kindermisbruik, gaat er bij hem niet in. “Ze ontkennen in alle toonaarden dat er een probleem is, dat vind ik echt zorgwekkend.” Het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat bij Reclaimed Voices aanklopt, blijft langzaam oplopen. De teller staat op zo’n 280 meldingen.

Trouw deed lange tijd onderzoek naar seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen in Nederland. Uit gesprekken met slachtoffers en (ex-)leden en interne documenten blijkt dat zaken binnenskamers worden afgehandeld en er bijna nooit aangifte van misbruik wordt gedaan. Lees hier ons dossier.