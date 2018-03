Mijn wens is dat we gaan stemmen als enkeling en ook weer als enkeling huiswaarts keren

De woorden troffen mij met een - nou, vooruit - primitieve hartstocht die zo eigen is aan de onverbeterlijk religieuze mens. Dat had ook te maken met een eerdere passage die Kierkegaard tot zijn constatering had aangezet: 'Het is één zaak wanneer volk, massa, oppositie tegen koning of regering strijdt, maar het is een andere zaak, dat er revoluties komen van het soort, dat lijkt op een huis, waar de bewoners der diverse etages met elkaar op de vuist gaan, dus niet met de verhuurder, maar met elkaar, in gevechten tussen de verschillende verdiepingen van de kelder tot de nok, maar wel te verstaan: onder elkaar.'

De hoon en spot waar Kierkegaard gedurende zijn hele leven mee geconfronteerd werd, deerde hem maar weinig want hij wist waarvoor hij het deed

Deze op het eerste oog wat karikaturale metafoor werd opeens pijnlijk realistisch, toen ik vorige week zondagavond te gast was bij 'De Nieuwe Maan', een wekelijkse talkshow bij de NTR die zich richt op ontwikkelingen in en rond de multiculturele samenleving. Het was een speciale uitzending, gericht op de komende gemeenteraadsverkiezingen, met een debat tussen Stephan van Baarle, lijsttrekker van Denk in Rotterdam, en Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. Het centrale thema van de uitzending - samenleven - bleek zich in de eerste paar minuten van het debat al stilletjes uit de voeten te hebben gemaakt. Woede, wantrouwen en spot namen welwillend haar plaats in, aangemoedigd door een schel applaus dat nu eens voor Hoogwerf, dan weer voor Van Baarle aanzwol. Het twintig minuten durende kemphanengevecht kende geen winnaar of verliezer, maar toonde slechts de treurige impasse waarin t politiek zo verdeelde Rotterdam gevangen zit.