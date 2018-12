Midwinter op zijn Perzisch met Yalda, het feest van het licht

Kundig duwt Niloufar Farhadzadeh (29) een voor een helderrode granaatappelpitjes uit de vrucht. In het Leidse buurthuis Matilo kwanen afgelopen zaterdag zo’n honderd mensen bijeen om alvast het Perzische midwinterfeest Yalda te vieren. Farhadzadeh is met haar man en een vriendin aan het natafelen. Ze wijst naar de vrucht in haar hand: “Net zo lekker als in Iran.”

Maar er is wel een verschil, zegt ze, met de viering van dit feest in haar geboorteland. “Daar vieren we het altijd met de hele familie. Die hebben we hier niet, mijn ouders wonen nog in Teheran.” Sinds Farhadzadeh acht jaar geleden naar Nederland kwam zoekt ze op deze avond daarom een groter gezelschap op. “Je moet met zoveel mogelijk mensen om je heen zijn, dat hoort bij Yalda. Samen maken we de langste nacht korter.

Eigenlijk wordt het feest vandaag gevierd, tijdens de langste nacht van het jaar, maar in Leiden vierden ze het een week eerder. “Om praktische redenen”, zegt Gerrie van Rooijen (34). Zij organiseerde de avond samen met haar vriend, die van Iraanse komaf is. “We doen dit niet alleen voor Iraniërs, maar ook voor Nederlanders die we iets van de mooie Perzische cultuur willen laten zien”, zegt Van Rooijen. “Voor hen zit de langste nacht te dicht op de drukte rond Kerst.”

Zoroastrisme

In het zoroastrisme, waar de wortels van het Perzische lichtfeest liggen, speelt de zon een belangrijke rol. Het is een van de oudste religies ter wereld en gaat ervan uit dat twee kosmische principes continu met elkaar in strijd zijn. Het goede en het kwade, of het licht en de duisternis. “Volgens de legende eet in de langste nacht van het jaar een draak de zon op, die haar pas in de ochtend weer vrijlaat”, vertelt Van Rooijen. “Het wordt gezien als een onheilspellende nacht, waarin de kwade krachten hoogtij vieren. Daarom zoekt iedereen de veiligheid van de groep op.”

De vieringen hebben niet zozeer te maken met religie of met de natiestaat, maar met de Perzische cultuur Gabrielle van den Berg, universitair docent cultuurgeschiedenis van Iran en Centraal-Azië

Hoewel de religieuze betekenis van Yalda grotendeels verloren is gegaan, en er nog maar 25.000 zoroastrische gelovigen in Iran zijn, leeft het feest voort. Volgens Gabrielle van den Berg, universitair docent cultuurgeschiedenis van Iran en Centraal-Azië, is het vooral een cultureel feest. “Ook al zijn de meeste Iraniërs moslim, bijna iedereen viert zoroastrische feesten als Yalda en Nowruz, het Perzische Nieuwjaar. De vieringen hebben niet zozeer te maken met religie of met de natiestaat, maar met de Perzische cultuur. Dat is hier de verbindende factor en dat is ook de reden dat het zoveel mensen aanspreekt.”

Muzikant Farid Sheek (24) beaamt dat. Hij heeft net zijn trommel weggelegd. “Net zoals niet iedereen Kerst nog in de religieuze context viert, geldt dat ook voor Yalda.” En hij ziet meer overeenkomsten tussen de lichtfeesten. “Hoewel Kerst en Yalda uit andere culturen komen en een andere benaming hebben, is de bedoeling hetzelfde: mensen bij elkaar brengen.”