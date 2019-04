Mét voornaam kan de dominee zijn roeping ook vervullen

Die schrijfwijze hanteert men ook in het Reformatorisch Dagblad (RD), en in magazines als ‘De Waarheidsvriend’, het weekblad van de Gereformeerde Bond, een behoudende stroming in de Protestantse Kerk in Nederland.

“Het heeft met respect voor ambtsdragers en hun positie te maken,” legt hoofdredacteur van het RD Steef de Bruijn uit. De Bruijn: “Ze hebben gezag omdat ze hun roeping vervullen. God heeft ze op die plaats gezet.”

Maar hoe lang blijven die voorletters nog gehandhaafd? Dit weekend signaleerde journalist en historicus Enny de Bruijn in het RD een trend: dominees van bevindelijk-gereformeerde huize kiezen er vaker voor om zichzelf met hun voornaam te presenteren.

Wij maken niet langer buigingen met onze hoed in de hand Enny de Bruijn, journalist en historicus in het Reformatorisch Dagblad

Het heeft er mee te maken dat het gebruik van voornamen in plaats van titulatuur en voorletters in reformatorische kringen steeds gewoner wordt. Ze schrijft: “Wij maken niet langer buigingen met onze hoed in de hand, wij spreken mensen in onze correspondentie niet meer aan met ‘U Edele’ en wij nemen onze pet niet meer af als de burgemeester voorbijkomt.”

Dat informeler worden van de samenleving heeft ook zijn weerslag op de bevindelijk-gereformeerde media. Twee jaar geleden besloot het RD collectief haar journalisten met voornaam te noemen, vertelt hoofdredacteur De Bruijn. Ook bij schrijvers, politici en andere mensen in het dagblad volgt de achternaam vaker de voornaam op. Hoofdredacteur De Bruijn: “De jongere generatie is er losser in, het is gewoner geworden om mensen minder formeel aan te spreken.”

Wat hem betreft is het gebruik van voornaam of voorletters bij dominees geen principiële kwestie. “Het gebruik van voorletters laat gezag zien. Maar gezag is breder dan een voornaam. Als dat het enige is waar je gezag aan ontleent, vind ik dat wel erg armoedig.”

