"De Spaanse bond ontsloeg een paar dagen voor eerste WK-duel coach Julen Lopetegui, omdat hij volgend seizoen Real Madrid gaat leiden en nu wellicht niet meer objectief naar de Spaanse selectie kan kijken, waarin ook Barcelonaspelers rondlopen. Duitsland heeft zijn eigen rel: spelers met Turkse roots gingen met ‘hun’ president Erdoğan op de foto, waarmee ze hun loyaliteit aan Duitsland op het spel zouden zetten. En België, ach, daar is altijd wel wat. Slecht nieuws voor Spanje, Duitsland en België zegt men dan. Een land is gebaat bij harmonie. Onzin.

Denk even terug aan ons eigen EK ’88. Marco van Basten stond er de eerste wedstrijd tegen Rusland naast. Na die wedstrijd dacht-ie: 'Ik ga lekker naar huis, want de bondscoach gaat me toch niet gebruiken'. Dat zei keeper Van Breukelen later. Er kwam een gesprek tussen de bondscoach Rinus Michels en de spits. Van Breukelen: 'Toen heeft Michels gezegd: 'Ik kan niks beloven maar ik zal je nodig hebben.'’ Van Basten bleef. Was die rel slecht?

Conflict zorgt voor spanning en scherpt de geest

Conflicten zijn doorgaans goede voorwaarden voor uitstekend presteren. Want een conflict maakt duidelijk hoe de hazen lopen, wie de baas is, wie de macht heeft en wie zich moet aanpassen. Conflict zorgt voor spanning en scherpt de geest.

De Portugese coach José Mourinho is er een meester in. Hij zoekt het conflict, altijd. Met media, met het publiek, met de tegenstander. Zo trekt Mourinho alle aandacht naar zich toe, zodat de spelers rust krijgen. Met voormalig volleybalcoach Joop Albeda heb ik het daar wel over gehad: Mourinho is zo succesvol omdat hij een motivational coach is. Wij zeggen: harmonie zorgt voor rust. Mourinho zou zeggen: conflict zorgt voor rust.

Alle neuzen dezelfde kant op? Met een team waarin alles pais en vree is, win je de oorlog niet."