Met een robot heb je zo een band; welke gevolgen heeft dat?

In de industrie en de zorg zie je ze al: robots. Maar ook een robot die je huis schoonmaakt en je ontbijt klaarzet is allang geen toekomstmuziek meer, zegt Pim Haselager, filosoof en hoofdonderzoeker aan het Donders Instituut van de Universiteit Nijmegen. Als zo’n robot in huis rondscharrelt, wie is er dan verantwoordelijk voor zijn gedrag? En welk effect heeft opgroeien met een robot op een kind?

Over deze vragen spreekt Haselager op wetenschapsfilmfestival InScience, dat dit jaar in het teken staat van kunstmatige intelligentie.

Binnen tien jaar nadat de eerste nuttige robots op de markt komen, zal ieder huishouden er een hebben, voorspelt Haselager. Met nadenken over de maatschappelijke gevolgen moeten we dus niet te lang wachten. “Bij de opkomst van internet hebben we niet goed opgelet als het gaat om privacy. Ik maak me zorgen dat we met de robotica zo’n zelfde soort ontwikkeling zullen doormaken.”

“Ze hebben ook ethische vragen, bijvoorbeeld over de vooroordelen van een computeralgoritme. Denk aan een politieagent die een zwarte man in een grote auto aanhoudt, omdat hij denkt dat dat niet klopt. Dat soort vooroordelen zitten ook in algoritmes, want die zijn gebaseerd op data waar menselijke beslissingen aan vastzitten. Het verschil is dat je met algoritmes niet eens weet dat ze die vooroordelen hebben. Bij een politieagent kun je nog vragen: waarom dacht je dat?”

“Of kijk naar Paro, een knuffelrobot in de vorm van een zeehond. Die wordt gebruikt om ouderen met dementie te activeren. Dat werkt heel goed in het begin, want ze praten ertegen en ze aaien hem en daar reageert hij een beetje op. Maar ik ken bijna geen studies die het effect na een half jaar laten zien. Je ziet ook geen controleconditie waarin ouderen een echt dier krijgen. Veel van wat we weten over menselijke reacties op robots is nog gebaseerd op een soort gimmickeffect.”

“Mijn moeder is 88 en haar lijkt een robot verschrikkelijk, heel onmenselijk, ze zou zich nooit eenzamer voelen dan met zo’n ding. Maar ik heb ook wel­ eens gesproken met een jonge vrouw in een rolstoel die niet wilde dat een verzorger haar zag als ze gewassen moest worden. Dan zou een robot aangenaam anoniem zijn. We hebben nog te weinig een beeld van wat goed is voor welke doelgroep op welke momenten.”

“Te weinig, dat is typisch zo’n sluitstuk: we stoppen geld in de ontwikkeling van de technologie maar het bestuderen van de vraag hobbelt er een beetje achteraan.

“Uiterst beperkt, maar mensen hebben soms niet veel nodig. Dat is op zich heel grappig. Mensen hechten zich aan niks, dat is zo knap van ons. Elke keer als je de robot aanzet en hij begint je aan te kijken, die betovering blijft. Als hij dan je naam gaat zeggen! Daar heb je zo een band mee. Dus reken maar dat mensen ervan gaan houden als van een huisdier of meer.”

Welk effect heeft dat op hoe mensen met elkaar communiceren? In de documentaire ‘More Human than Human’ zegt iemand dat het onbeleefd is om mensen naar een feit te vragen omdat je het antwoord toch kunt opzoeken. Wat zijn straks nog legitieme redenen om in gesprek te gaan?

“Wat kan, is dat we elkaar meer als mechanisme gaan zien. Je ziet nu al dat we gesprekken even kunnen pauzeren. Ik krijg een telefoontje, opeens ben je er even niet en ik ben ergens anders. Mijn studenten beleven van alles met die robot. Maar als ze naar huis gaan, stoppen ze hem in een koffer. Dat uitzetten kan een subtiel effect hebben op mensrelaties.

“De echte menselijke interactie zie ik nog niet zo snel vervangen worden. Die interactie onderbrengen in een algoritme kunnen we niet. Aan een gesprek zitten allerlei facetten. Je valt elkaar voortdurend in de rede, maar op zo’n manier dat het niet hinderlijk is. Of de rode draad van het gesprek vasthouden als je even een sprongetje maakt naar een ander onderwerp. Hoe wij dat doen is nog steeds een onopgelost proces.”