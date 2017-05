Met een processie laten de sikhs zich voorzichtig zien

Bij de Sikh-tempel van Almere-Haven is het druk. Een paar buurtbewoners kijken met een sigaretje tussen de vingers naar het kleurrijke tafereel dat zich voor hun neus voltrekt. Gezang schalt over de straat. Verschillende mannen dragen een oranje tulband en hebben een volle baard. Vrouwen lopen heen en weer in kleurige gewaden. Dan zwelt het gezang aan. Een man met een plechtige gelaatsuitdrukking komt de tempel uit. De aanwezigen werpen zingend bloemblaadjes naar het heilige boek dat hij op zijn tulband laat rusten.

Zo’n vijfhonderd sikhs uit heel Nederland waren vandaag in Almere voor Vaisaki, het feest waarmee ze ieder jaar rond deze tijd met een processie hun ontstaan vieren. Komend weekend houden ze eenzelfde soort tocht door Amsterdam. Daar komen naar verwachting enkele duizenden gelovigen op af.

De bebaarde man zit inmiddels met het heilige boek op een vrachtwagentje dat versierd is met bloemen. Vikram Pal Singh (45) loopt vergenoegd achter de praalwagen aan. Hij legt uit waarom zoveel mannen een tulband dragen. “Dat is onze spirituele kroon”, zegt hij wijzend op de windsels die ook zijn hoofd sieren. “Hiermee geeft een gedoopte sikh aan dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de maatschappij.”

Onwetendheid

De tulband leidt dikwijls tot misverstanden, zo is zijn ervaring. “Toen ik elf jaar geleden naar Nederland kwam, kon ik moeilijk werk krijgen. Mensen dachten dat ik uit Saoedi-Arabië kwam.” Hij is niet de enige die dat ondervond. Theodorus Singh Teekgur (63) voegt zich bij hem. “Dat van die tulband is een veelvoorkomend misverstand”, zegt hij. “De onwetendheid over het sikhisme is alom. In Nederland draagt geen enkele moslim een tulband. Vrijwel iedereen die dat hier doet, is sikh. Alleen, bijna niemand die dat weet.”

De processie is een manier om wat te doen aan de onbekendheid bij het Nederlandse publiek. Enkele vrijwilligers delen informatiefoldertjes uit aan mensen die staan te kijken. Voor de meeste processiegangers, die uit heel Nederland komen, heeft de wandeltocht vooral het karakter van een reünie.

Zo ook voor de drie middelbare scholieren Babeljot (14), Gurjinder (15) en Suhkjit (14). “We zijn met onze ouders vanuit Amsterdam gekomen”, zegt Babeljot. “Dit doen voelt vertrouwd. Zo doen we het altijd”, vult Gurjinder aan. “Dit is hoe we leven.” Hij begint te glunderen: “Volgende week, dan is er in Amstderdam pas écht een grote tocht.”