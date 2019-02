Met de burn-outepidemie is zingeving actueler dan ooit

Groningen is een van de interessantste regio’s van het land omdat bedrijven er chronisch lastig mensen kunnen aantrekken, het verzuim er relatief hoog is, en het ook nog eens een hele kunst blijkt personeel in dienst te houden. Het gevolg hiervan is weinig verrassend: hoge werkdruk. Tijd dus om te spreken over de zin in het werk die werknemers ervaren.

Zinrijk

‘Heeft u vanmorgen het nieuws gehoord?’ De deelnemer vertelde dat uit een nieuw onderzoek van TNO was gebleken dat er een forse stijging was van burn-outklachten onder werknemers, van 11 procent in 2007 naar 16 procent in 2017. De burn-out, zo hadden de onderzoeken geanalyseerd, had te maken met een duidelijke toename van hoge taakeisen, zoals snel moeten werken of heel veel werk moeten doen, van 35 procent in 2007 naar 40 procent in 2017. Tegelijkertijd ervaren meer werknemers een lage autonomie.

Hoge werkdruk, lage autonomie – het werd in Groningen herkend. We kregen een gesprek over wat ik afgelopen jaren het zinrijke ben gaan noemen. Daaronder versta ik of je reflecteert op je taken, bijvoorbeeld op de werkdruk of de autonomie die je ervaart. Dit reflecteren of bezinnen is een van de vormen van zingeving.

Een andere, zo legde ik uit, is de zintuiglijke vorm van zingeving, die betrekking heeft op schoonheid, op het mooie, op wat de zintuigen als oog, oor, neus strelen. Deze betekenis van zingeving heeft ook vaak betrekking op de ruimtes waarin wij werken, of die aangenaam zijn, lelijk, of er kunst aan de muur hangt, planten in de ruimte staan.