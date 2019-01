Mennonieten uit Ohio gaan voor in Haagse Bethelkerk

In zijn doopsgezinde gemeente in de stad Columbus gebeurt iets soortgelijks. Een uitgeprocedeerde Mexicaanse vrouw wordt dankzij het kerkasiel in Columbus voorlopig voor uitzetting behoed. De kerkganger - zijn naam is niet bekendgemaakt - dacht: die Nederlandse actie moeten we steunen.

Van de frequent flyer miles die hij in de loop van de jaren verzamelde kocht hij twee tickets. Gevolg: gisteren vlogen voorgangers Joel Miller en Austin McCabe Juhnke van de Columbus Mennonite Church naar Nederland en van vier tot zeven gaan ze vanmiddag voor in de Bethelkapel in Den Haag.

Mennonite En nu we toch in Nederland zijn - dachten Miller en McCabe Juhnke - maken we er tegelijk een soort doopsgezinde mini-pelgrimage van. Morgen gaan ze naar Witmarsum, de geboorteplaats van Menno Simons. Die zestiende-eeuwse hervormer geldt als de vader van de doopsgezinde kerk. Dat mennonite uit de naam van de doopsgezinde gemeente in Columbus verwijst naar Simons. Doopsgezinden worden ook wel mennonieten genoemd, naar de voornaam van de zestiende-eeuwse hervormer.

