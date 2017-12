Meldingen misbruik bij Jehovah's Getuigen stromen binnen

Stichting Reclaimed Voices, die de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen vertegenwoordigt, heeft in ruim een maand al vijftig meldingen van misbruik gehad. In de afgelopen maanden zijn bij Trouw, na publicatie van eigen onderzoek naar dit onderwerp, nog eens dertig gevallen gemeld.

Dat er nu tachtig verhalen bekend zijn, variërend uit eerste en tweede hand, geeft volgens misbruikslachtoffer Frank Huiting aan hoe urgent het probleem is. Huiting is een van de oprichters van de stichting, die nu iets meer dan een maand bestaat. Een van de doelen van Reclaimed Voices is in kaart brengen hoe groot het probleem is.

Vanuit de interne organisatie horen we praktisch niets Frank Huiting

De stichting krijgt signalen dat er honderden gevallen van misbruik zijn, maar hardmaken kan zij dat nog niet. De meldingen nu komen voornamelijk van mensen die geen Jehovah's Getuige meer zijn, weet Huiting. Dat baart hem zorgen. "Die groep voelt geen drempel en heeft vaak ook al hulp gezocht. Vanuit de interne organisatie horen we praktisch niets." Uit onderzoek van deze krant bleek in juli dat het interne rechtssysteem van de religieuze organisatie kinderen slecht beschermt en ertoe leidt dat daders vaak vrijuit gaan. Vorige maand is het jehovabestuur bij het ministerie voor veiligheid en justitie op gesprek geweest om te bespreken welke maatregelen zij nemen om dat te voorkomen.